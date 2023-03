Pesquisadores de Presidente Prudente realizam última coleta de estudo que identificou que Covid-19 pode levar à problemas graves no sistema imunológico

Infecção pelo vírus pode causar alterações até mesmo em pessoas jovens e saudáveis, com quadros leves ou moderados da doença. Professores Unesp de Presidente Prudente (SP) pesquisam efeitos da Covid-19 em jovens

Pesquisadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Presidente Prudente (SP), realizaram neste sábado (25) a última coleta de exames e indicadores de um estudo que identificou que a Covid-19 pode levar à exaustão e problemas graves no sistema imunológico.

O trabalho envolveu pesquisadores brasileiros e portugueses, que avaliaram células de defesa de indivíduos não vacinados entre 30 e 180 dias após a infecção.

O objetivo do grupo é investigar os efeitos da Covid-19 nos sistemas imune, vascular e nervoso autônomo, que controla respiração, circulação sanguínea e outras funções vitais de pessoas com menos de 40 anos e que apresentaram quadros leves e moderados da doença

“Quando nós começamos as análises das amostras antes da vacinação, nós observamos que a função pulmonar desses indivíduos infectados com Covid, estava totalmente prejudicada e o sistema imunológico estava com uma característica de envelhecido, apresentavam um aumento de células senescentes, que é normalmente apresentado em pessoas idosas ou quem tem diabetes ou quem é obeso num grau mais elevado”, esclarece o coordenador da pesquisa, Fábio Santos Lira, em entrevista à TV Fronteira.

A proposta é acompanhar o impacto da doença nos voluntários até dois anos depois da infecção.

Para o estudo, foram selecionadas 40 pessoas, separadas em dois grupos. 20 que tiveram a Covid antes da vacinação e 20 que não tiveram a doença, com faixa etária, entre 20 e 40 anos, sem doenças crônicas e que tinham ou não o hábito da prática de atividade física.

Uma das conclusões da pesquisa foi que pessoas de 20 a 40 anos, que não tinham outras doenças, tiveram reflexos da doença, principalmente sobre o sistema respiratório, além do sistema imunológico.

Por outro lado, os estudos identificaram que a prática de atividades físicas regularmente conseguiu proteger contra a doença ou então acelerar o processo de recuperação.

“Após a vacina, o que nós percebemos é que aquela desregulação no sistema autonômico, que controla a frequência cardíaca, que era encontrado antes dessa vacina, após a vacina esse sistema foi normalizado”, conclui Lira.

Os resultados finais da pesquisa vão compor artigos e publicações científicas e também estão sendo incluídos num banco de dados internacional da Universidade de Glasgow, na Escócia.

O trabalho já levou à organização de outra pesquisa, dessa vez, sobre o tratamento de sequelas do pós-Covid.

