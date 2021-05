Pet Design: Gli Accessori Da Avere Per Gli Amanti Dei Cani

È previsto un nuovo arrivo a quattro zampe in famiglia? Diamogli il benvenuto con una cuccia che lo faccia sentire subito a casa (e che, possibilmente, non stoni con il nostro arredamento). I vostri amici vivono con voi già da tempo? Allora facciamoli divertire con un nuovo gioco, oppure “rinfreschiamo” il loro parco ciotole (quella in copertina è di Poldissimo, la capsule di Poldo Couture e ISSIMO).

Qui abbiamo raccolto alcune delle idee più nuove per (padroni e) animali da compagnia. Dal trasportino super griffato ai consigli per la beauty routine, fino al progetto artistico per regalarvi un ritratto speciale.

Del resto lo sapevate che su Instagram è scoppiata la moda dei dog influencer? Se non ci credete, guardate qui: il levriero Tika The Iggy, per esempio, ha raggiunto il traguardo di 1 milione di follower!

DALLA MODA ARRIVANO GLI ACCESSORI DELUXE

Il collare logato, ma anche il cappottino monogram e la ciotola con le incisioni. C’è tutto un mondo, pensato per cani e gatti, firmato dalle maison di moda più importanti. Per essere perfettamente in pendant, anche nello stile.

Trasportino in tela Monogram, Louis VuittonC’è poi chi ha pensato ai cuccioli sì, ma soprattutto ai padroni: Valentino Garavani, che con la nuova tote della linea Rockstud Pet trasforma la borsa in un accessorio personalizzato grazie al ritratto fatto a mano dall’illustratore Riccardo Cusimano. Disponibile in 4 modelli si può customizzare con colori e iniziali.

Bag di Valentino Garavani Rockstud PetAvete pensato mai a un accessorio uguale per lui e per voi? Ci pensa Folkloore con le sue cinture e collari argentini. Realizzati a mano con pelle conciata al vegetale e ricamato con disegni a diamante che rappresentano le spettacolari vette delle Ande. Una combo super chic!

Il collare argentino di Folkloore E PER LA CASA? UNA CUCCIA VERY CHIC

Il modello Henri di 2.8 Design for Dogs è rivestito in cotone naturale al 100%. Il cuscino interno è imbottito in materiale antiparassitario ed è double-face: da un lato in lana bouclé e l’altro in tela. Inoltre può essere personalizzata e ricamata con il nome del vostro animale.

La cuccia Henri di 2.8 Design for DogsANCHE I GIOCHI SONO DI DESIGN

Sono buffi, colorati e nascondono una sorpresa: sono gli Aroma Stories di United Pets. Nati da un’idea della designer Rumiko Takeda, i morbidi peluche rilasciano un aroma terapeutico con oli al 100% essenziali che rilassano i nostri amici animali, proprio mentre fanno la loro attività preferita: giocare.

Gli Aroma Stories di United Pets, designed by Rumiko TakedaUN RITRATTO DA INCORNICIARE

Lei è Cristina Depredini, artista, pittrice, illustratrice e matita del progetto nato su Instagram, Ritratto da Cani. Un’avventura iniziata per combattere la sofferenza causata da un evento triste, la perdita della sua cucciola, e che poi si è trasformata in un rifugio felice. I suoi ritratti, infatti, sono pieni di gioia.

LA BEAUTY ROUTINE: PAROLA DI ESPERTA

Anche loro hanno bisogno di essere coccolati, così abbiamo fatto qualche domanda a Cristina Sivieri, di MERAKI Pet Beauty Spa.

Il primo interrogativo che ci viene in mente è: ogni quanto bisogna lavare i nostri amici animali? «Non esiste una regola precisa – ci spiega Cristina – chiediamoci prima di tutto che tipo di vita che fa il cane. Va al parco tutti i giorni? Ama rotolarsi nella terra? Sta molto spesso fuori casa? Se sì sicuramente avrà più necessità di essere lavato rispetto a un cane casalingo che esce raramente. In questo caso, una volta a settimana potrebbe essere la cadenza giusta».

Ma la cosa più importante, come ci ricorda lei, sono i prodotti utilizzati per la toelettatura. «Prediligiamo quelli senza siliconi che idratano il pelo, ma anche la cute. Molto importante stare attenti ed evitare ingredienti aggressivi – continua Cristina – perché danneggiano la naturale pellicola protettiva della loro pelle».

Esiste una coccola beauty anche per loro? Cristina ce ne consiglia ben due: «a ogni cambio stagione propongo un trattamento all’argilla verde che consiste in una maschera pre-bagno, uno shampoo e un balsamo idratante. Aiuta a togliere le tossine e permette una pulizia profonda della loro epidermide». Perfetto per i cani che vivono in città, riuscite a immaginare quanto smog assorbono ogni giorno!

E poi ancora «amo gli shampoo agli olii essenziali, hanno effetti stupefacenti su cani che magari hanno qualche trauma e faticano a rilassarsi. Ce ne sono per ogni tipologia: da quello calmante, con lavanda e camomilla, a quello purificante, al bergamotto e menta».

