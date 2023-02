´Pet Rock Show’ arrecada ração nesta quinta em Mogi

Ingressos para entrar no show no Theatro Vasques serão trocados no local por 2 quilos de ração que serão destinados ao Projeto Adota Mogi. A classificação é livre. Theatro Vasques em Mogi das Cruzes apresenta ‘Pet Rock Show’ nesta quinta-feira

PMMC/Divulgação

O Theatro Vasques de Mogi das Cruzes recebe nesta quinta-feira (16), a partir das 19h, o “Pet Rock Show”. Para entrar é preciso levar 2 quilos de ração para cães e gatos, que serão destinados para o Projeto Adota Mogi. A classificação é livre.

O evento terá a abertura com a banda Maquinaria Central. Em seguida será a vez da banda “Jesushed” que fará o lançamento da Turnê Shemaiah 23, com coreografia de dança do ventre. Essa será a última apresentação no Brasil do grupo formado por Fabio Curtis (vocal e guitarra), Luciano de souza (guitarra) e Marcelo Barutti (bateria).

O Theatro Vasques fica no endereço Rua Doutor Corrêa, 515 – Centro.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

f

pappa2200