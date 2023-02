Petrobras anuncia redução no preço do diesel para as distribuidoras

Preço do diesel A vai ser reduzido de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro, uma redução de R$ 0,40 por litro. Reajuste será aplicado nesta quarta-feira (8).

Petrobras anuncia redução no preço do diesel revendido às distribuidoras; reajuste será aplicado em 8 de fevereiro

Gabriel Bastos/A7 Press/Estadão Conteúdo

O preço médio do litro do diesel A vendido às distribuidoras vai ser reduzido em R$ 0,40. O anúncio foi feito pelo Petrobras no fim da manhã desta terça-feira (7) e o reajuste será aplicado a partir de quarta-feira (8).

De acordo com a Petrobras, o valor do litro do combustível passará de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro – uma queda de 8,8%.

O anúncio foi feito um dia após consultorias avaliarem que o preço cobrado pela Petrobras pelo litro do diesel estaria R$ 0,76 acima das cotações internacionais.

SAIBA MAIS: Preços de combustíveis da Petrobras nas refinarias estão acima do mercado internacional, dizem consultorias

“Essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos”, destacou a Petrobras em comunicado enviado à imprensa ao anunciar a redução.

A petroleira destacou, ainda, que “considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba”.

O preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras não era reajustado desde 7 de dezembro do ano passado, quando foi reduzido de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma redução de 8,2%, o que correspondia a R$ 0,40.

No mesmo dia, o preço médio do litro da gasolina também havia sido reduzido de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro, uma redução de R$ 0,20 por litro, ou 6,1%. Todavia, novo reajuste foi aplicado pela Petrobras no dia 25 de janeiro, desta vez aumentando em 7,26% o valor do litro, que passou de R$ 3,08 para R$ 3,31, uma alta de R$ 0,23.

Vito Califano