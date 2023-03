Petrobras começa a vender combustível marítimo com menor teor de enxofre no Porto de Santos

O Ultra Low Sulphur Marine Gas Oil (ULSMGO) contém teor de enxofre máximo de 0,1%. O novo produto é produzido na refinaria Presidente Bernardes (RPBC) em Cubatão (SP).

A Petrobras começou a vender o Ultra Low Sulphur Marine Gas Oil (ULSMGO) no Porto de Santos. O produto tem teor de enxofre máximo de 0,1%, o que é considerado baixíssimo e é requerido nas Áreas de Controle de Emissão de Enxofre (ECAS), onde os limites restritivos de emissão de óxidos de enxofre resultantes da queima do combustível nas embarcações.

Segundo a empresa, navios em viagens de longo curso que têm como destino portos nessas áreas precisam utilizar o ULSMGO em seu motor principal. O novo produto é produzido na refinaria Presidente Bernardes (RPBC) em Cubatão (SP).

Por meio de nota, o gerente executivo de comercialização no mercado interno da Petrobras, Sandro Paes Barreto, afirmou que “entregar este produto com menor teor de enxofre” no Porto de Santos é uma das iniciativas para oferecer à sociedade produtos com garantia de menor emissão.

Até então a Petrobras comercializava no Porto de Santos o Marine Gasoil (MGO), usado nos sistemas auxiliares de geração de energia ou de emergência dos navios de grande porte. Também é utilizado em motores principais de embarcações de médio e pequeno porte, contendo teor de enxofre máximo de 0,5 %.

Com a introdução do ULSMGO no Porto de Santos, a Petrobras auxilia os armadores na redução das emissões do poluente óxido de enxofre, além de evitar paradas para abastecimentos no trajeto das embarcações que passam pelas Áreas de Controle de Emissão de Enxofre, reduzindo custo e tempo de viagem.

