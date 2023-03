Petroleiro tem extremidades de três dedos amputadas em acidente de trabalho na Bacia de Campos, no RJ

Acidente aconteceu na sexta-feira (25) e foi divulgada pelo Sindipetro-NF nesta segunda-feira (27). Trabalhador não teve a identidade divulgada. Petroleiro perde parte dos dedos quando trabalhava em uma embarcação em Campos

Um petroleiro que não teve a identidade divulgada sofreu um acidente enquanto trabalhava em uma embarcação na Bacia de Campos, no Norte Fluminense, e perdeu parte de três dedos da mão.

De acordo com informações do Sindipetro-NF divulgadas nesta segunda-feira (27), o trabalhador estava no navio Skandi Vitória, que presta serviços na indústria do petróleo como apoio nas operações que envolvem tubulações submarinas.

Ele sofreu amputação das falanges distais dos dedos indicador, médio e anelar da mão direita, depois que os dedos foram prensados durante uma operação na embarcação. As falanges distais são os ossos nas extremidades dos dedos das mãos ou dos pés.

De acordo com o sindicato, as informações iniciais recebidas apontam que dois trabalhadores auxiliavam a abertura de um tampa de escotilha, que é acionada por um pistão hidráulico, quando ocorreu o fechamento repentino do equipamento.

O diretor do Sindipetro-NF, Alexandre Vieira, que coordenada o Departamento de Saúde da entidade, embarcou nesta manhã para a unidade para participar das investigações.

