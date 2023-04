Pets com medo excessivo podem se tornar agressivos; veterinário explica como ajudá-los

Sentir medo quando existe uma ameaça é algo natural, tanto para seres humanos quanto para cachorros e gatos. No entanto, quando a sensação é exagerada, passa a ser considerada uma fobia. Shih-tzu com medo de tomar banho

Sentir medo quando existe uma ameaça é algo natural, tanto para seres humanos quanto para cachorros e gatos. No entanto, quando a sensação é exagerada, passa a ser considerada uma fobia, o que pode colocar a vida do pet em risco.

Segundo o veterinário William Dezotti, os animais sentem medo de chuva, vento forte, trovão e fogos artifícios. Em busca de refúgio ou fuga, os pets se defrontam com situações que podem machucá-los.

“Uma coisa que também leva pode agravar o medo, e que está aparecendo cada vez mais, é a ansiedade da separação do tutor. A pessoa deixa a casa, volta e encontra o animal todo molhado e babado. Essa ansiedade de separação do dono pode causar medo também. O mais comum é vermos isso acontecer com o cão”, explica.

Medo excessivo

A estudante de medicina Victória de Oliveira é tutora de um Shih-tzu que sente medo de barulhos altos e chuva. Ela conta que o cão começou a tomar remédio para controlar a ansiedade após pular do segundo andar de um prédio.

“No mês passado, meu pai esqueceu a porta do jardim aberta. Nós saímos e começou a chover muito forte. Meus vizinhos me ligaram, disseram que ouviram latidos altos e viram meu cachorro entalado na grade do primeiro andar durante a tempestade”, afirma.

Já a empresária Faida Millianne tem uma cachorra que começou a ter problemas após passar por uma cirurgia de castração. Ela diz que precisou recorrer a uma clínica de adestramento e a um veterinário especialista em comportamento animal.

“Não sei o que aconteceu durante o procedimento, mas a Malu mudou completamente de comportamento, tornando-se muito agressiva. Ela tem tanto medo que de noite chegava a avançar em qualquer um que chegue perto”, conta a moradora de São José do Rio Preto (SP).

Como ajudar os animais

Segundo o veterinário William Dezotti, a partir do momento que o tutor percebe que o animal apresenta um comportamento excessivo, o correto a se fazer é procurar um profissional qualificado.

“Um veterinário especialista em comportamento vai tentar ajudar o animal a perder esse medo ou pelo menos se sentir um pouco mais seguro. O importante nessas situações também é você, quando possível, sempre estar presente com o animal, tentando acalmá-lo”, diz.

Ainda conforme Willian, não existe uma raça com predisposição a sentir mais medo, mas a sensação costuma ser mais exagerada em cachorros de companhia.

“Alguns remédios podem ajudar. O uso de florais e a utilização de ansiolíticos e antidepressivos, por exemplo. O mais importante é procurar a ajuda de um profissional”, afirma.

