petto-di-pollo-alla-crema-di-latte,-profumato-e-veloce.-ecco-come-preparare-un-piatto-per-una-cena-perfetta

Il pollo alla crema di latte latte è un piatto veloce da preparare, dal sapore delicato. Un secondo piatto da preparare per una cena in famiglia, ma anche in compagnia di amici. Potete preparare il piatto in anticipo, oppure anche prima di servirlo, in quanto la preparazione è velocissima. Non ci credete? Bene seguite la ricetta ed il successo sarà assicurato.

Ingredienti:

300 gr di petto di pollo

100 ml di latte

20 gr di parmigiano reggiano grattugiato

Vino bianco

Burro

Olio evo

Farina

Noce moscata

Prezzemolo

Sale

Procedimento:

Per preparare il petto di pollo con la crema di latte, iniziate a sciacquare le fette di petto di pollo, tamponatele leggermente.

In un piatto mettete la farina ed il sale, mescolate e infarinate le fette di petto di pollo.

In una capiente padella, mettete la noce di burro, fatela sciogliere a fuoco basso, poi unite mezzo giro d’olio evo.

Mettete il petto di pollo nella padella, e fatelo rosolare a fiamma media, da ambo le parti.

Aumentate la fiamma e sfumate con il vino bianco. Appena l’alcol sarà evaporato unite i pomodorini tagliati e fate cuocere coperto per un paio di minuti.

Unite il latte, il parmigiano ed infine la noce moscata grattugiata, cuocete per cinque minuti, girando almeno un paio di volte le fette di petto di pollo, in modo da farle insaporire bene.

Appena si sarà formata una gustosa cremina, spegnente la fiamma, impiattate, servite e gustate caldo, completando il piatto con un trito di prezzemolo.

