Il pollo tonnato è una delle tante alternative del tradizionale vitello tonnato. Un piatto di carne economico, un secondo fresco e saporito, ottimo da preparare con qualche ora in anticipo per il pranzo nelle giornate calde: la salsa è quindi priva di maionese e di uova crude, ma preparata con le uova sode, e più adatta alle temperature estive: il risultato è sempre saporito, ma più sicuro.

Petto di pollo tonnato

Dosi per 4 persone

un petto di pollo

salsa tonnata

un cucchiaio di capperi

due uova

una scatoletta da 120 g di tonno sott’olio

2 filetti di acciughe

sale e pepe

Procedimento

Cuocete il petto di pollo su una bistecchiera rovente leggermente unta, rigirandolo da entrambi i lati, fino alla completa cottura interna, salate a fate raffreddare;

in alternativa lessate il petto di pollo in acqua salata con carota, sedano e cipolla, scolate e lasciate raffreddare: con questo tipo di cottura potete ottenere in delicato brodino che potrete utilizzare con la pastina, per fare un risotto o allungare un sugo.

Cuocete le due uova sode, ponendole in acqua bollente per 10 minuti.

Nel bicchiere del frullatore ad immersione inserite le uova sode spezzettate, capperi, tonno non sgocciolato, acciughe, sale e pepe, e frullate per ottenere un composto cremoso e saporito.

Disponete il petto di pollo tagliato a listarelle su un piatto da portata, e cospargetelo con la salsa;

decorate con qualche cappero ed olive verdi e nere, raffreddate tutto in frigorifero e servite il petto di pollo tonnato, fresco e gustoso.

Petto di pollo tonnato senza maionese, appetitoso e saporito, ottimo da gustare freddo nelle calde giornate estive. scritto su Più Ricette da Catia.