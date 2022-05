Tempo fino al 10 giugno per inoltrare le domande

FASANO – La riqualificazione del parco attraverso una gestione che consenta di valorizzarlo e riqualificarlo come area ricreativa, ludica e sportiva. C’è tempo fino al 10 giugno per partecipare al bando di gara per l’affidamento in gestione del Parco urbano di Pezze Greco e del campetto polivalente annesso all’area.

Tutte le informazioni e la modulistica sono consultabili e scaricabili al link https://trasparenza-fasano.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=753&voceamt=193&dettaglio=14309 sul portale trasparenza del sito del Comune di Fasano. Il bando di gara prevede una gestione di 6 anni (con eventuale rinnovo di altri sei).

Il Parco, che è delimitato da corso Nazionale e dalla adiacente via Cattaneo, comprende un’area triangolare di circa 6mila metri quadrati, di cui la maggior parte (5400) destinati al Parco e alla struttura sportiva e i restanti 600 adibiti a parcheggio.

«Anche per la villetta di Pezze di Greco è tempo di ripartire – dice il vice sindaco Luana Amati –. Con la pubblicazione del bando sul sito del Comune si apre la possibilità, per quanti fossero interessati, in forma singola o in raggruppamento, di partecipare alla procedura per la concessione di questo importante ed attraente immobile comunale, luogo di socialità ed aggregazione cittadina. Auspico vivamente che gli interessati si propongano muniti della giusta professionalità e serietà necessarie per gestire un luogo così tanto bello e che ha bisogno al più presto di ritornare a vivere».

L’articolo Pezze di Greco, bando di gara per la gestione del Parco Urbano e del campetto polivalente proviene da GoFasano.