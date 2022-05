Coinvolti tre mezzi, sul posto Polizia Locale, 118 e Vigili del Fuoco

PEZZE DI GRECO – Sono tre i mezzi rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi su Corso Nazionale a Pezze di Greco.

Si tratta di una Lancia Y, che pare procedesse sul corso, e di una Toyota Yaris che si stava immettendo sul corso da via Platone. La Y dopo l’impatto con la Yaris ha urtato un furgone in sosta e si è cappottata al centro della carreggiata. La Yaris, invece, ha finito la sua corsa sul vicino marciapiede.

Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia locale di Fasano, oltre ai Vigili del Fuoco di Ostuni che hanno messo in sicurezza la zona, e al 118 che ha soccorso i feriti. Per fortuna si tratta di feriti lievi.

L’articolo Pezze di Greco, incidente in Corso Nazionale proviene da GoFasano.