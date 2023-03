PF apreende mais de 100 kg de cocaína em navio no porto de Rio Grande; filipino é preso

Droga foi içada de barco menor para navio atracado no porto. Suspeito foi preso por tráfico internacional de drogas. Carga de cocaína apreendida em navio no porto de Rio Grande

PF/Divulgação

A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta segunda-feira (27), 103 kg de cocaína em um navio no porto de Rio Grande, no Sul do RS. Um tripulante de nacionalidade filipina, de 33 anos, foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas.

Segundo a PF, o navio, com destino à China, estava atracado no terminal do porto. A droga estava no convés da embarcação.

A cocaína teria sido transportada em um barco de menor porte. De acordo com a PF, a carga foi içada para dentro do navio.

O porto de Rio Grande é o principal do RS, com 37 milhões de toneladas de cargas movimentadas em 2022.

Cocaína apreendida pela Polícia Federal em Rio Grande

PF/Divulgação

