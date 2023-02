pf-apreende-no-rs-armas-de-fogo-contrabandeadas-do-uruguai-que-eram-vendidas-pela-internet

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Santana do Livramento e Quaraí nesta terça-feira (28). Investigação indica que armamento era anunciado em redes sociais e comercializado para caçadores e criminosos. Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento e Quaraí

Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta terça-feira (28), 11 mandados de busca e apreensão em cidades da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai contra suspeitos de tráfico internacional de armas de fogo. A investigação aponta que armamento uruguaio era trazido para o Brasil ilegalmente e comercializado a criminosos e caçadores por meio das redes sociais.

Os mandados foram cumpridos em Santana do Livramento e Quaraí, que ficam na Fronteira Oeste do RS. Cinco pessoas foram presas em flagrante por posse ou porte de arma de fogo; houve a apreensão de três rifles e quatro revólveres, além de centenas de munições de diferentes calibres.

A PF não divulgou se as pessoas presas teriam contrabandeado armas do Uruguai para o Brasil ou se teriam adquirido armas de fogo de contrabandistas.

Investigação

Suspeitos de adquirir esses produtos foram identificados porque eram caçadores da região que faziam o abate clandestino de animais silvestres. Eles costumavam expor os armamentos em fotos e vídeos publicados em redes sociais. Parte das armas de fogo apreendidas continham alerta de roubo ou furto pelas autoridades do país vizinho.

A PF não entra em detalhes, mas divulgou que também há indícios da aquisição de armamentos por parte de organizações criminosas estabelecidas na região de fronteira entre o Brasil e o Uruguai.

Armas apreendidas pela Polícia Federal durante operação contra o tráfico internacional de armas de fogo no RS

Polícia Federal/Divulgação

Vittorio Ferla