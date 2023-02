pf-apreende-quase-2-quilos-de-maconha-escondidos-em-gesso-dentro-de-encomenda-nos-correios-em-natal

Apreensão aconteceu nesta quinta-feira (18) no centro de tratamento de cartas e encomendas, que fica na Zona Oeste da cidade. Ação contou com auxílio de cão farejador. Droga estava escondida entre o gesso

Divulgação/PF

A Policia Federal apreendeu nesta quinta-feira (16) cerca de 1,96 quilos de maconha escondidos dentro de uma caixa com gesso que estava no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, na Zona Oeste de Natal. Ninguém foi preso.

A ação foi realizada em conjunto com a área de segurança dos Correios. A central fica na Rua dos Tororós, no bairro Dix-Sept Rosado.

Os policiais federais contaram com a ajuda do cão “Ice”, da raça pastor-belga-malinois, para encontrar os tabletes de maconha camuflados no gesso, na tentativa de burlar a fiscalização.

Cães farejadores auxiliaram na busca de drogas em centro de distribuição dos Correios

A droga encontrada foi levada para os procedimentos de apreensão e perícia na sede da PF, em Lagoa Nova.

De acordo com a Polícia Federal, a substância apreendida ficará armazenada em depósito aguardando autorização judicial para ser incinerada.

Cão farejador encontrou droga no Centro de Distribuição dos Correios

Divulgação/PF

A PF instaurou inquérito policial e vai investigar possíveis envolvidos nesse crime, que envolve o tráfico de drogas.

A apreensão foi feita através de uma fiscalização de rotina e com o objetivo de combater o tráfico de substâncias entorpecentes através do fluxo postal.

Segundo a PF, há um outro animal do canil, o cão Aramis, que é treinado para detectar bombas e explosivos, que também tem sido utilizado também nesse tipo de operação.

Droga estava camuflada em gesso

Divulgação/PF

Vittorio Rienzo