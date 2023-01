PF cumpre 5 mandados de prisão no RN durante operação nacional de combate a crimes sexuais contra crianças

Operação Rede de Proteção cumpriu mandados em 21 estados e prendeu mais de 70 pessoas no país. A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão no Rio Grande do Norte, durante uma operação nacional de combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (26).

Em todo o país, foram registradas ações em 21 estados, segundo o balanço divulgado pela corporação. A operação prendeu mais de 70 pessoas.

No Rio Grande do Norte, duas prisões foram registradas em Nísia Floresta. As outras prisões ocorreram em Natal; na praia de Pipa, em Tibau do Sul; e em Monte Alegre.

PF deflagra operação nacional de combate ao abuso sexual infantil

Em todo o país foram:

63 mandados de prisão cumpridos

10 pessoas presas em flagrante (ou seja, sem mandado prévio);

48 mandados de busca e apreensão cumpridos.

Segundo a PF, as ações começaram no início deste mês, com o cumprimento de mandados de prisão que já tinham sido expedidos.

Nesta quinta, as superintendências da PF em todo o país fazem operações centradas em “crimes sexuais contra crianças por meio da internet”.

“A Operação Rede de Proteção tem por objetivo reprimir crimes sexuais contra crianças e adolescentes, retirando do convívio social indivíduos investigados, processados criminalmente e até condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos delitos sejam cometidos”, diz o material divulgado.

Nova diretoria

Segundo a corporação, a operação é a primeira da nova Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF e das delegacias especializadas no tema.

“O combate aos crimes cibernéticos, incluindo os relativos ao abuso sexual infantil é uma prioridade da Polícia Federal, em linha com as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e que ganha a devida relevância e estrutura com a criação da DCIBER/PF e das Delegacias Especializadas”, escreveu a PF no material de divulgação.

