PF cumpre mandados contra grupo investigado por usar portos do RN, BA e SP para tráfico internacional de drogas

Segunda fase da Operação Maritimum foi deflagrada nesta sexta-feira (10) pela Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (10) a segunda fase da Operação Maritimum com o objetivo de combater grupo que atuava no tráfico internacional de drogas nos terminais portuários do Nordeste e Sudeste, incluindo Natal, Salvador e Santos.

PF combate grupo criminoso que atuava no tráfico internacional de drogas no porto de Natal

Foram cumpridos sete mandados judiciais de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal do RN, nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo.

A PF procura elementos sobre possível continuidade das ações criminosas praticadas por alguns dos envolvidos que se encontram em liberdade.

As investigações tiveram início no fim do ano de 2021. Um grupo logístico foi identificado como responsável pelo transporte e armazenamento da droga oriunda da fronteira do Brasil com os países produtores. Estes traficantes realizavam introduziam a cocaína nas cargas de frutas e de outras mercadorias em contêineres que teriam como destino os portos da Europa.

