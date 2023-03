PF cumpre mandados de prisão em 5 estados contra grupo suspeito de tráfico de drogas e armas

Grupo centrava o tráfico em Campina Grande. Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, e de prisão preventiva e temporária contra os suspeitos. Operação cumpre mandados em cinco estados contra grupo suspeito de tráfico de armas e drogas

Uma operação da Polícia Federal (PF) foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (9), em Campina Grande, Agreste da Paraíba, com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de tráfico de drogas e armas, com ramificações em vários estados e centrada em Campina Grande.

A partir do Sul e Sudeste do Brasil, a quadrilha realizava o transporte e venda de armas de fogo e munições, além da confecção de documentos falsos para os criminosos. A operação identificou, também, que os integrantes do grupo ocultavam patrimônio e movimentavam quantias em dinheiro através de contas bancárias de terceiros.

Ao todo, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, nove mandados de prisão preventiva e oito mandados de prisão temporária nas cidades de Campina Grande, João Pessoa e Boqueirão, na Paraíba; Teresina, no Piauí; Londrina, no Paraná; Itambé, em Pernambuco; Bauru e região metropolitana de São Paulo.

Os presos devem responder pelos crimes de constituição de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tráfico de armas e munições, falsificação de documentos públicos e lavagem de dinheiro.

Ainda segundo a Polícia Federal, dentre os suspeitos que integravam o grupo, estão dois dos foragidos do Presídio PB1, em João Pessoa, de uma fuga ocorrida na unidade prisional em setembro de 2018.

