PF cumpre mandados em Santa Catarina contra envolvidos em atos golpistas em Brasília

Bolsonarista radical conhecida como ‘Fátima de Tubarão’, foi presa no estado. Operação Lesa Pátria acontece em cinco estados e no DF. ‘Fátima de Tubarão’, bolsonarista filmada no Planalto, é presa em operação contra envolvidos em atos golpistas

Um mandado de prisão e outro de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta sexta-feira (27) pela Polícia Federal (PF) em Santa Catarina. As ações integram a terceira fase da operação Lesa Pátria, que busca envolvidos e organizadores dos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília.

A bolsonarista radical conhecida como ‘Fátima de Tubarão’, foi presa no estado. Ela foi flagrada dentro do Palácio do Planalto no dia da invasão dizendo que estava “quebrando tudo”.

Em todo o país são 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão em cinco estados e no Distrito Federal.

Ainda de acordo com a PF, os fatos investigados “constituem, em tese, os crimes de”:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Atos golpistas e criminosos em Brasília

Terroristas bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três Poderes, Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro.

O ataque às sedes dos Poderes e à democracia foi sem precedentes na história do Brasil. Os terroristas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas.

O prejuízo ao patrimônio público, de todos os brasileiros, ainda não foi calculado. Ao todo, mais de 1,8 mil foram detidas e 1,4 mil permaneceram presas.

