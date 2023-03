PF desmonta grupo criminoso que utilizava madeireira para prática de crimes ambientais em RO e MT

Empresa foi colocada em nome de “laranjas”, incluindo pessoas que aparentemente sequer existem. Operação da PF em Rondônia

A Polícia Federal desmontou, nesta terça-feira (14), um grupo criminoso que utilizava uma madeireira para prática de crimes ambientais. Segundo a PF, a empresa foi colocada em nome de “laranjas”, incluindo pessoas que aparentemente sequer existem.

O esquema foi desarticulado durante a Operação Testa de Ferro, deflagrada em Rondônia e Mato Grosso. Foram cumpridos 10 mandados de busca e um de prisão temporária nas cidades de Espigão D’Oeste (RO), Vilhena (RO), Cuiabá (MT) e Juína (MT).

As investigações feitas pela PF identificaram que o grupo falsificava assinaturas e utilizava contas bancárias de laranjas para movimentar o dinheiro ilegal. Tudo esquematizado para proteger os reais proprietários da empresa.

A Justiça determinou a suspensão de todas as atividades da madeireira, assim como o sequestro de todos os bens ligados a ela. Dois cartórios de Mato Grosso suspeitos de auxiliar no esquema também foram alvo da Operação Testa Ferro.

Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.

Outra operação

Na última segunda (13) foi deflagrada pela Polícia Federal (PF), a Operação DOF camaleão para desarticular um grupo criminoso responsável por um esquema de fraudes a Documentos de Origem Florestal (DOF). As fraudes encobriam a receptação, comercialização e transporte ilegal de madeira em Nova Dimensão, distrito de Nova Mamoré (RO).

Operação DOF camaleão: Entenda as investigações

Entre os alvos da operação estava uma madeireira suspeita de emitir DOF falso e tentar transportar madeira de Rondônia para o estado de Minas Gerais. No total, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Nova Dimensão e em Vilhena (RO).

