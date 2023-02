PF detalha como empresário de Campinas fraudava notas para esquentar ouro contrabandeado da Amazônia para fora do Brasil

Durante a operação, policiais federais apreenderam R$ 100 mil na residência de Alex Rodolfo Torres de Barros; documentos obtidos pelo g1 mostram que ele emitiu R$ 51 milhões em notas, mas arrematou de forma legal junto à Caixa pouco mais de R$ 8 milhões de joias e do metal precioso. Quantia de R$ 100 mil apreendida em residência de Campinas (SP) durante operaçãod a PF contra contrabando de ouro ilegal da Amazônia

Polícia Federal/Divulgação

O empresário Alex Rodolfo Torres de Barros, de Campinas (SP), está entre os alvos da operação da Polícia Federal contra contrabando bilionário de ouro ilegal da Amazônia para fora do Brasil. Foi na casa dele, no Jardim Proença, que os agentes apreenderam R$ 100 mil na última quarta (15).

O g1 teve acesso ao processo que detalha o esquema para “esquentar o comércio” do metal precioso que era vendido para países como Itália, Suíça, Hong Kong, Índia e Emirados Árabes e revela uma ordem de sequestro de valores de contas de Alex Rodolfo que chega a R$ 105 milhões.

A reportagem procurou a defesa do empresário para comentar as informações apuradas pela investigação da PF, mas ninguém atendeu no telefone do escritório de Barros. A matéria será atualizada assim que ela se manifestar.

Alex Rodolfo Torres de Barros, empresário de Campinas (SP) alvo da PF em operação contra o contrabando de ouro ilegal da Amazônia para o exterior

Reprodução/PF

Como funcionava a fraude

Segundo os documentos, a A.R.T. de Barros, empresa de Alex Rodolfo, teria adquirido em leião da Caixa Econômica Federal (CEF) o equivalente a R$ 51.107.006,55 em ouro, tendo transferindo-o para a Amazônia Com. Imp. Exp., que remeteu para o exterior R$ 61.054.458,71 em metais preciosos.

A investigação apurou a existência de fraude nesse processo de arrematação junto à Caixa – o banco informou à Receita Federal que, por conta da pandemia da Covid-19, suspendeu operações de penhor e de leilão desde setembro de 2019, tendo realizado um leilão on-line em novembro de 2020, para “rodar um teste” no site do banco, e nenhum em 2021.

“Além disso, [a CEF] informou que a empresa A.R.T. DE BARROS arrematou 3.513 Lotes de joias e ouro dos Leilões da CAIXA, somando um total de R$ 7.941.553,00. Todavia, o último grande Leilão da CAIXA foi em setembro de 2019, e em novembro de 2020, no Leilão de teste da CAIXA, a empresa A.R.T. DE BARROS somente conseguiu arrematar 69 lotes de joias e ouro, somando um total de R$ 253.391,00. Neste contexto, são fortes os indícios de que as escriturações das NFe de entrada de OURO, em 2020 e em 2021, da empresa A.R.T. DE BARROS são fraudulentas”, diz o documento.

A A.R.T. de Barros é uma entre outras empresas investigadas suspeitas de manipular notas para esquentar o ouro. Foi apurado pela PF que entre outubro de 2016 e abril de 2021 uma empresa internacional importou mais de 12 toneladas de ouro pelo esquema, o equivalente a R$ 3 bilhões.

“O que se depreende, assim, é um esquema minudente pensado para a exportação de ouro ilegal, “esquentado” a partir da manipulação das escriturações fiscais – conforme evidências da Receita Federal – e, posteriormente, manipulado pela importadora OROREAL LLC – supostamente, empresa laranja internacional – que remete o ouro aos reaisimportadores nos países de destino, como Emirados Árabes, Hong Kong, Índia, Suíça e Turquia”, destaca a PF.

Sequestro de valores

A PF solicitou à Justiça Federal o sequestro de valores no total de R$ 105.982.919,35 do empresário de Campinas em cinco contas em instituições financeiras em seu nome. No entanto, foram localizados e bloqueados R$ 22.920,09.

Durante a investigação, os policiais federais identificaram dois endereços ligados a Alex Rodolfo na cidade, um no Centro e outro no Jardim Proença, apartamento que divide com a esposa.

Em diligências, os agentes receberam a confirmação de que o empresário morava no endereço, mas que costumava se ausentar com frequência, “possivelmente para viagens”.

Investigação começou em 2021

Foi a partir de informações da Receita Federal que o inquérito foi aberto em 2021. As apurações indicavam a existência de uma organização criminosa voltada para o “esquentamento” de ouro obtido de maneira ilegal. Os mandados visam “desmontar o esquema criminoso e combater o garimpo clandestino, especialmente na região de Itaituba (PA)”.

“Seriam empresas em sua maioria “noteiras”, utilizadas para emissão de notas fiscais, conferindo ares de regularidade ao ouro comercializado e adquirido por outras duas empresas principais, tidas como as líderes da organização criminosa.”, explicou a PF.

Os investigados vão responder pelos crimes:

adquirir e/ou comercializar ouro obtido a partir de usurpação de bens da União, sem autorização legal e em desacordo com as obrigações importas pelo título autorizativo;

pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida;

lavagem de capitais;

organização criminosa.

“A maioria do ouro está extraída em empresas que sequer têm permissão para a lava garimpeira, então o garimpo é ilegal, o dano do garimpo ilegal é muito maior que o dano do garimpo legal, e gera prejuízos na reparação da floresta, do meio ambiente, também é um prejuízo muito grande”, disse a PF.

Operação da Polícia Federal cumpre mandado em Goiás contra grupo suspeito de exportar ouro ilegal da Amazônia

Diulgação/Polícia Federal

