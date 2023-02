PF diz que identificou financiadores de crimes na Terra Indígena Yanomami

Além disso, delegado Humberto Freire afirmou que também apura possibilidade de genocídio contra o povo Yanomami. Indígenas enfrentam uma crise humanitária sem precedentes devido ao avanço do garimpo ilegal. Delegado da PF diz que investigação já identificou financiadores de crimes em área Yanomami

O diretor de Meio Ambiente da Polícia Federal, delegado Humberto Freire afirmou nesta sexta-feira (10) que já identificou financiadores do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Além disso, disse que também apura possibilidade de genocídio.

Hoje, a Polícia Federal deflagrou a operação Libertação para impedir o avanço do garimpo ilegal no território. No entanto, antes mesmo do desencadeamento das atividades da operação, os responsáveis pelo financiamento já foram identificados.

“Já há uma investigação pretérita que fez essas identificações e essas pessoas serão identificadas, indiciadas e responderão na medida da sua culpabilidade. Tenho dito que as pessoas que financiam esse crime, as pessoas que auferem os maiores lucros, obviamente tem uma responsabilidade maior”, disse ele em entrevista à GloboNews.

“Estamos inclusive com um inquérito específico apurando a possibilidade de ocorrência de um genocídio”, completou.

Além da operação Libertação, a Polícia Federal também deflagrou uma operação contra lavagem de dinheiro oriundo de ouro ilegal. Entre os alvos estão a irmã do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), Vanda Garcia de Almeida, e o sobrinho dele Fabrício de Souza Almeida.

A suspeita da PF é que a lavagem de dinheiro era de extração ilegal de ouro da Terra Indígena Yanomami. O território enfrenta uma grave crise humanitária em razão da ação devastadora de garimpeiros que exploram ilegalmente próximo às comunidades indígenas.

A ação, chamada de operação BAL, mira um esquema suspeito de movimentar R$ 64 milhões em dois anos. Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão e de bloqueio de bens em Roraima e Pernambuco.

Já na operação Libertação, de acordo com a Polícia Federal, para impedir o garimpo ilegal, os agentes devem trabalhar em duas frentes: a inutilização da infraestrutura que sustenta o crime e a busca por provas.

A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam na Terra Indígena Yanomami. A ação ilegal deles causou uma crise humanitária sem precedentes no território. São pouco mais de 30 mil Yanomami na área que deveria, por lei, ser preservada. No entanto, tem sofrido com o avanço do garimpo ilegal, que só em 2022 cresceu 54%.

valipomponi