PF e MPF fazem diligências na Casa de Saúde Yanomami em investigação sobre genocídio

Investigadores estiveram nesta sexta-feira (27) na Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, localizada na zona Rural de Boa Vista. Inquérito que apura, além da suspeita de genocídio, a omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. Casa de Saúde que recebe indígenas Yanomami em Boa Vista

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) fizeram sexta-feira (27) diligências na Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, localizada na zona Rural de Boa Vista, durante investigações que apuram suspeitas de genocídio contra o povo Yanomami.

Os trabalhos ocorrem após a abertura de um inquérito que apura, além da suspeita de genocídio, a omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. A investigação foi aberta a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

As investigações devem apurar o porquê autoridades e funcionários do governo federal não prestaram assistência médica adequada aos Yanomami, o que levou a crise humanitária no território. A responsabilidade do governo de Roraima também será investigada.

A Casai, alvo das diligências, é a mesma unidade em que o presidente Lula esteve ao visitar Roraima para acompanhar a situação dos indígenas Yanomami. Atualmente, a Casa de Saúde tem 715 indígenas internados – mais que o dobro da capacidade de cerca de 300 vagas.

No pedido, o ministro citou “os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações e serviços de saúde à disposição dos Yanomami”.

Os envolvidos em toda a cadeia do garimpo ilegal, incluindo proprietários de equipamentos, garimpeiros, barqueiros, operadores de máquinas e até o piloto do avião que transporta envolvidos e produtos também devem ser alvo das apurações.

Carro do Ministério Público Federal na Casai, em Roraima

Na última segunda-feira (23), o MPF atribuiu a crise na sanitária e humanitária na terra indígena à “omissão do estado brasileiro”. Na avaliação, o MPF cita cobranças feitas ao governo federal entre os anos de 2019 a 2022, durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Além disso, o órgão disse que o governo Federal tentou esconder a gravidade da crise de saúde enfrentada pelos Yanomami. O MPF detalhou ainda que em 2020 o governo Federal já demonstrava indícios de que não tinha interesse em tornar público a situação dos indígenas.

Casa de Saúde Indígena Yanomami (Casai Yanomami), em Boa Vista, Roraima

Em novembro do ano passado, a Polícia Federal em conjunto com o MPF deflagram a Operação Yoasai, que investigava suposta fraude na compra de remédios destinados ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y). O esquema criminoso deixou pelo menos 10 mil crianças indígenas sem medicamentos, apontam as investigações.

Indígenas Yanomami enfrentam uma grave crise sanitária no território, o maior do Brasil, causada pelo avanço do garimpo ilegal e pela falta de assistência do governo federal.

Situação Yanomami

Após várias imagens e relatos de avanço de doenças na Terra Yanomami, o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater desassistência de indígenas no território.

O governo federal também criou o Comitê de Coordenação Nacional para discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população.

O plano de ação deve ser apresentado no prazo de 45 dias, e o comitê trabalhará por 90 dias – prazo que pode ser prorrogado.

Após visitar a Terra Indígena, o secretário de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, disse que o cenário é de guerra e planeja instalar dentro do território um hospital de campanha para atender os inúmeros indígenas doentes.

Autoridades locais, como o Ministério Público Federal (MPF), líderes indígenas, organizações como a Hutukara Associação Yanomami, e ambientalistas afirmam que a maior causa para se chegar ao atual caos sanitário da TI foi o avanço do garimpo, frente à omissão do estado brasileiro em assegurar a proteção do território e, consequentemente, aos Yanomami.

O que está acontecendo com o povo Yanomami?

