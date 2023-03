pf-em-sergipe-empossa-nova-superintendente-regional

Marchesini substituirá o delegado Júner Caldeira Barbosa, que tomou posse em maio de 2021. Posse de nova superintendente da PF em Sergipe

Tomou posse nesta terça-feira (7), como superintendente regional da Polícia Federal de Sergipe, a delegada Aline Marchesini Pinto. O evento ocorreu no Fórum da Justiça Federal do estado, em Aracaju.

Marchesini substituirá o delegado Júner Caldeira Barbosa, que tomou posse em maio de 2021. Segundo a PF, ele assumirá uma chefia na Superintendência Regional do órgão em Alagoas.

Currículo

Aline Marchesini Pinto é delegada da Polícia Federal há 19 anos, graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia e mestre em direito e políticas públicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

Na organização, atuou como corregedora regional no Rio de Janeiro, foi chefe da Núcleo de Disciplina da Corregedoria e foi professora da Academia Nacional de Polícia, entre outras funções. Ocupou, também, as posições de chefe substituta da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários no Estado da Bahia, e, recentemente, esteve lotada na Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação.

