PF entra na Terra Yanomami para investigar morte de três indígenas por garimpeiros

Liderança afirma que um indígena foi assassinado em Homoxi e outros dois em Parima, duas regiões com forte presença de garimpeiros. Ministério dos Povos Indígenas (MPI) cobrou do Ministério da Justiça ações imediatas a para retirada dos corpos. Imagens aéreas mostram dezenas de garimpeiros na terra Yanomami

A Polícia Federal foi à Terra Yanomami em diligências para apurar a denúncia sobre a morte de três indígenas por garimpeiros ilegais no território. As equipes foram enviadas para a região nesta segunda-feira (6).

Os assassinatos foram em Homoxi, onde foi morto um indígena – nesta região, garimpeiros se aglomeram na pista (assista no vídeo acima), e os outros dois na região de Parima, na pista do garimpo Xiriana, outra área com forte presença de invasores.

“A Polícia Federal informa que, com o fim de apurar denuncia que noticia morte de 3 indígenas Yanomami, já se encontra em diligências em locais relacionados aos fatos. No momento, não será concedida entrevista e não há mais informações disponíveis”, informou, em nota, a PF em Roraima.

Mais cedo, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) cobrou do Ministério da Justiça ações imediatas para retirada dos corpos dos três indígenas que estão nas áreas de garimpos. O pedido ocorreu porque os Yanomami “temem o conflito se tentarem eles próprios resgatarem os corpos”.

Dezenas de garimpeiros se aglomeram na pista do Jeremias, uma das vias mais usadas pelos invasores na Terra Yanomami

Reprodução/Redes sociais

Retirada do garimpo

Garimpeiros ilegais que exploram minérios na Terra Indígena Yanomami começaram a fugir do território após o início de ações de repressão à atividade clandestina. Na última quarta-feira (1º), a Força Aérea Brasileira iniciou controle do espaço aéreo e usa aeronaves com radares superpotentes.

Vídeos que circulam nas redes sociais desde a última quinta-feira (31) mostram homens e mulheres em grupos deixando a região. Eles também têm tentando sair da região em voos clandestinos, mas não estão encontrado pessoas dispostas a buscá-los no território.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou em rede social nesta segunda-feira (6) que determinou reforço das forças de segurança federais que atuam em Roraima para retirar garimpeiros ilegais de terras indígenas, incluindo as áreas de indígenas Yanomami.

Dino espera que a saída ocorra “em paz, sem conflitos”. Nesse domingo (5), o governador de Roraima, Antônio Denarium, pediu ajuda do governo federal para os garimpeiros ilegais que começaram a deixar as terras indígenas após o reforço das ações de segurança.

Em nota, o governo de Roraima disse ter pedido aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e José Múcio Monteiro (Defesa) “apoio para garantir a saída desses trabalhadores que se encontram em área de garimpo e que escolheram sair daquela região de forma espontânea e pacífica”.

Crise Yanomami

Em janeiro deste ano, o presidente Lula esteve em Roraima para acompanhar a crise sanitária dos Yanomami. Na ocasião, ele prometeu pôr fim ao garimpo ilegal na Terra Yanomami.

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e inicialmente por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

As ações de desintrusão devem ser coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que no último dia 30 publicou a criação de um grupo de trabalho para elaborar, em 60 dias, medidas de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas.

Vittorio Rienzo