PF faz operação contra grupo que faturou R$ 16 milhões levando migrantes ilegais do Brasil aos EUA com ‘coiotes’

Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Rondônia, Amazonas, Tocantins e Goiás. Segundo a investigação, entre 2019 e 2022, mais de 400 pessoas foram vítimas do grupo criminoso. Polícia Federal deflagrou uma operação contra uma organização criminosa suspeita de contrabandear migrantes

PF/Divulgação

Uma organização criminosa suspeita de levar migrantes ilegais do Brasil para os Estados Unidos (EUA) por meio de “coiotes”, foi alvo da Polícia Federal nesta segunda-feira (13). Segundo a PF, os suspeitos movimentaram uma quantia superior a R$ 16,5 milhões.

A ação teve apoio da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations) da Embaixada dos EUA em Brasília. O esquema envolve suspeitos residentes no Brasil e nos EUA.

De acordo com a PF, uma empresa de viagens e turismo localizada em Buritis (RO) era utilizada para operacionalizar o esquema e lavar o dinheiro adquirido de forma ilegal.

A empresa era responsável por ações como emissão de passaporte, compra de passagens e auxílio nos voos dos migrantes com destino ao México. De lá, eles cruzam a pé a fronteira do país com os Estados Unidos.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de:

organização criminosa,

contrabando de migrantes e

lavagem de dinheiro.

São cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro estados: Rondônia, Amazonas, Tocantins e Goiás. Um dos suspeitos foi alvo de um mandado de prisão domiciliar e outros cinco tiveram prisão preventiva decretada. Porém, apenas quatro foram localizados e presos no Brasil; o último está foragido nos EUA .

PF faz operação contra grupo suspeito de contrabandear pessoas para os EUA

PF/Divulgação

Quatro suspeitos foram incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, uma ferramenta usada para localizar o alvo nos EUA para que ele seja preso e extraditado.

Segundo a investigação, entre 2019 e 2022, mais de 400 pessoas foram vítimas do grupo criminoso. Os suspeitos movimentaram uma quantia superior a R$ 16,5 milhões. A Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 8,2 milhões do grupo.

Além dos mandados cumpridos pela PF, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e até armas de fogo. Os objetos devem passar por perícia na PF.

Além da HSI, a operação contou com o apoio do Grupo de Operações Áereas do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia e Polícia Civil de Rondônia e Amazonas.

pappa2200