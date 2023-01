PF investiga fraudes em contratação de financiamentos de carros e cumpre mandados em Natal

Mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal são cumpridos nesta quinta-feira (26), dentro da Operação Alicantina. Viatura da Polícia Federal em frente a loja de carros em Natal

Cedida

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (26) uma operação que apura supostas fraudes na contratação de financiamentos. A instituição financeira vítima dos golpes teve prejuízo estimado em R$ 350 mil.

Segundo a corporação, a Operação Alicantina cumpre dois mandados de busca e apreensão em Natal, ambos expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.

A investigação começou em julho de 2022, quando a PF recebeu notícia-crime sobre o financiamento de um veículo com documentos falsos em uma loja de automóveis no bairro de Lagoa Seca, na capital potiguar.

Ainda de acordo com a PF, no decorrer das investigações foram reunidas provas relacionadas a quatro fraudes praticadas pelo mesmo lojista em um intervalo de uma semana.

Nos quatro casos investigados, foram utilizados documentos falsificados em nome de pessoas que desconheciam a transação, segundo a PF.

Com o uso indevido dos documentos, foram firmados contratos de financiamento de veículos do tipo picape que sequer estavam no Rio Grande do Norte. Três veículos são do Pará e, o quarto, do Maranhão.

Ao prestarem depoimentos, os proprietários afirmaram que os automóveis nunca circularam em Natal e que não reconheciam a venda realizada.

“A ação cumprida nesta manhã visa coletar novas provas das práticas das infrações penais e identificar outros autores ou participantes dos crimes. O delito prevê pena de 2 a 6 anos de reclusão”, informou a PF.

Nome da operação, Alicantina significa trapaça, o que teria relação com o modo de agir adotado pelos suspeitos, conforme informaram os investigadores.

