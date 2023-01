PF mira esquema de notas falsas e remédios abortivos no RJ

Agentes saíram para cumprir três mandados de busca de apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti, em endereços residenciais em Mesquita e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Material apreendido na casa de um dos alvos da Operação Ouro de Tolo, da PF

A Polícia Federal (PF) iniciou nesta sexta-feira (27) a Operação Ouro de Tolo, contra um esquema de distribuição de notas falsas e de remédios abortivos, com anúncios nas redes sociais.

Agentes saíram para cumprir três mandados de busca de apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti, em endereços residenciais em Mesquita e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso teve início com a prisão em flagrante de compradores de notas falsas em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o que auxiliou na descoberta de ramificações interestaduais de comércio deste tipo de material, com sinais de atuação nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

Este mês, policiais da Delegacia de PF em Nova Iguaçu prenderam três pessoas em flagrante, em Japeri e Duque de Caxias, pela prática destes mesmos crimes.

