PF mira suspeitos de movimentar R$ 270 milhões de garimpo ilegal na Terra Yanomami

Terceira operação da Polícia Federal contra financiadores de garimpo ilegal mira investigados que usavam empresas para lavar dinheiro de ouro extraído ilegalmente. Polícia Federal faz buscas em Boa Vista

PF/Divulgação

A Polícia Federal faz na manhã desta terça-feira (28) uma operação para investigar suspeitos de receberem valores para a compra de ouro extraído ilegalmente da Terra Yanomami. O grupo teria movimentado R$ 162 milhões. São cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens.

São cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. Esta é a terceira operação seguida contra financiadores da atividade ilegal em Roraima.

LEIA TAMBÉM:

PF fez seis operações contra garimpo ilegal na Amazônia em menos de 1 mês

Operação da PF mira contrabando de ouro e bloqueia R$ 2 bilhões de suspeitos

PF diz que identificou financiadores de crimes na Terra Indígena Yanomami

A PF investiga suspeitos de receberem valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o comércio de minerais. Algumas, inclusive, alvos de outras ações da Polícia Federal. A movimentação financeira dos investigados endossaram as suspeitas.

Um dos suspeitos, o proprietário da microempresa de materiais para construção no estado, teria movimentado R$ 162 milhões. A empresa, que atua regularmente no mercado de construção civil, também seria utilizada para movimentar esses valores ilegais.

Já outro suspeito, cujos rendimentos declarados são de apenas R$ 40 mil teria movimentado em suas contas mais de R$ 12 milhões.

No total, os envolvidos investigados no esquema teriam movimentado R$ 271 milhões em um período de 4 anos.

As investigações começaram após uma denúncia anônima indicar que o proprietário de uma loja de materiais para construção no estado estaria utilizando a empresa para movimentar valores para aquisição de ouro de origem criminosa.

pappa2200