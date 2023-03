PF prende homem suspeito de xingar e difamar adolescente resgatada de prostituição em garimpo na Terra Yanomami

O mandado foi expedido pela Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Justiça Estadual de Roraima. A PF também encontrou pornografia infantil no celular do homem. Homem foi preso nesta sexta-feira (24)

Um homem foi preso pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (24), por difamar e xingar uma adolescente resgatada do garimpo ilegal na Terra Yanomami, onde era obrigada a se prostituir. O suspeito xingou a menina em um áudio enviado em um grupo de WhastApp. A PF também encontrou pornografia infantil no celular do homem.

O mandado foi expedido pela Vara de Crimes Contra Vulneráveis da Justiça Estadual de Roraima. Na Terra Yanomami, a garota era obrigada a fazer até 16 programas por noite.

O homem foi preso por praticar racismo, coação, injúria e difamação contra a adolescente. No grupo de mensagens, chamado “Primeiro Batalhão Garimpo”, ele xingou a menina de “macaca” e “vadia”, além de ter enviado uma foto da vítima.

“O suspeito teria divulgado a foto da jovem em um grupo composto por garimpeiros responsáveis por materializar a retaliação de vítimas e testemunhas que ajudem em investigações, com o intuito de publicizar a vítima e ajudar que garimpeiros e demais prejudicados se vinguem da mesma”, disse a PF.

“Olha ai a cara da ‘de menor’, a tal de ploc [sic], toda tatuada. Essa ai é a bebêzinha que estava sendo explorada. Essa macaca foi porque ela quis, isso é só para f*der com o nome do garimpeiro, para desgraçar com tudo”, disse.

No mesmo grupo, havia um parente da menina. A mãe da vítima foi informada e denunciou o caso. A partir do número de telefone do suspeito foi possível identificá-lo e prendê-lo.

O suspeito será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Resgate da menina

Adolescente resgatada em garimpo na terra Yanomami conta que era obrigada a se prostituir

A adolescente passou cerca de 30 dias numa área de garimpo e relatou ao Conselho Tutelar que fazia até 16 programas por noite. Ela foi encontrada por agentes federais numa base de fiscalização que aborda barcos de invasores na região de Walopali.

O conselheiro tutelar acrescentou que a menina foi atraída pelas redes sociais com a promessa de receber até R$ 5.800 por mês. Esse valor seria pago em ouro ou dinheiro. No barco abordado pela PF, os agentes identificaram que outras mulheres, inclusive a garota, tinham sido cooptadas por agenciadores para se prostituírem no garimpo.

A adolescente havia sido dada como desaparecida pela família e, na abordagem, a Polícia Federal identificou o boletim de ocorrência. que comunicava o sumiço da menina.

Nas investigações, a Polícia Federal descobriu que aliciadores atraem mulheres pelas redes sociais para levá-las à prostituição. Quatro suspeitos de envolvimento com o crime foram alvos de uma operação da PF e duas irmãs foram presas suspeitas de recrutar meninas para prostituição.

Além das irmãs presas, a PF também investiga no esquema Márcio Conceição Vieira, que é marido de Marilene, e Thaliny Nascimento Andrade – os dois também tiveram as prisões decretadas, mas não foram encontrados pelos agentes federais e estão foragidos.

