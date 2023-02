PF prende sete criminosos no Porto de Santos com roupas de mergulho, cilindros e 580 kg de cocaína

Grupo estava preparado para esconder droga em casco de navio. Entorpecente teria como destino o exterior. Sete pessoas são presas a bordo de duas embarcações com mais de 580 Kg de cocaína no Porto de Santos

Polícia Federal/Divulgação

Um grupo de sete pessoas foi preso a bordo de duas embarcações na madrugada desta quinta-feira (15) no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Com eles foram apreendidos 582 kg de cocaína, cilindros de oxigênio e equipamentos de mergulho.

Uma equipe da Companhia Marítima da Polícia Militar Ambiental (Cia Mar) apresentou à Polícia Federal os criminosos que estavam preparados para começar a inserir drogas no casco de um navio com destino ao exterior – país não foi divulgado.

Os suspeitos prestaram depoimento ao delegado que ratificou a prisão. Além disso, foram apreendidos aparelhos celulares, equipamentos de mergulho e pesca, câmeras de vídeo e duas embarcações a motor.

A Polícia Federal informou, ainda, que instaurou um inquérito policial e continuará diligências, inclusive com a realização de perícia no local dos fatos para apuração.

Sete pessoas que estavam em embarcações foram presas com 582 Kg de cocaína

Polícia Federal/Divulgação

VÍDEOS: Mais assistidos do g1 nos últimos 7 dias

Vittorio Ferla