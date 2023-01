PF prende suspeito de receber dinheiro falso pelos Correios em Ijuí

Jovem de 19 anos estava com 20 cédulas falsas de R$ 50. Na quarta-feira (25), outra pessoa foi presa recebendo dinheiro falso na Região Noroeste do RS. Notas falsas apreendidas em Ijuí

PF/Divulgação

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante ao receber dinheiro falso através dos Correios em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (27). O rapaz estava com 20 cédulas falsas de R$ 50.

A Polícia Federal (PF) se deslocou até o município após receber informações de uma possível entrega de material ilícito por encomenda. O jovem foi abordado com o envelope em mãos.

​O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo, a 45 km de Ijuí, onde foi indiciado pelo crime de moeda falsa. Após o registro da ocorrência, o jovem foincaminhado ao sistema prisional da região.

Na quarta-feira (25), outra pessoa foi presa pelo mesmo crime no Noroeste do estado. Em Giruá, um jovem que não teve a idade revelada recebeu três envelopes com 15 notas falsas de R$ 100 e 30 cédulas falsas de R$ 50.

O crime de moeda falsa prevê pena de 3 a 12 anos de prisão, sem possibilidade de fiança.

