PF realiza busca na casa de sergipano preso em Brasília por participar de atos antidemocráticos

A ação fez parte de uma nova operação da PF contra os atos golpistas, que tenta cumprir oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Sergipano em Brasília antes dos ataques aos prédios dos 3 Poderes

A casa do sergipano Luciano Oliveira dos Santos, conhecido como Popó Bolsonaro, em Itabaiana, foi alvo de busca da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (8). Ele está preso em Brasília acusado de participar dos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro.

A ação fez parte de uma nova operação da PF contra os atos golpistas, que tenta cumprir oito mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão, todos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Além de Sergipe, as ações ocorrem em Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

PF faz busca na casa de Popó Bolsonaro, em Itabaiana

De acordo com a família, a casa é da mãe de Popó. Os policiais teriam averiguado o quarto onde ele dormia, mas nada foi levado. A ordem era de apreender armas, munições, passaporte, computadores e outros dispositivos eletrônicos.

A defesa de Luciano Oliveira dos Santos disse que ele é inocente e que foi detido no QG do Exército durante uma operação policial. Um pedido de habeas corpus foi feito ao Supremo Tribunal Federal para a soltura do suspeito.

“Não há nada que comprove que ele tenha participado de quebra-quebra”, disse o advogado Rodrigo João.

Sergipano participa de invasão de bolsonaristas radicais em Brasília

Vídeo nas redes sociais

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando Luciano dentro do prédio do Congresso, que estava fechado no domingo. Na gravação, é possível ouvir objetos sendo quebrados e ele gritando: ”Aqui gente, o Congresso! Esplanada, Esplanada, o povo tomou, tem que ser desse jeito! Bora gente…tomar spraymentada em pé, bora. Esses vagabundos covardes! Ô Gente, vem!”.

Ele é irmão do ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Itabaiana, Zé Roberto, que disse que não sabia da participação de Luciano nos atos, e que tomou conhecimento através das redes sociais. Ainda de acordo com ele, a família não sabe quem custeou as despesas da viagem.

Invasão no DF

Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto após confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

Os policiais militares tentaram conter os bolsonaristas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional. Vidraças da sede do Congresso foram quebradas.

Os policiais também usaram bombas de efeito moral na tentativa de conter os participantes do ato antidemocrático.

Atos golpistas

Quais os possíveis crimes cometidos?

Os responsáveis podem responder por crimes como:

Dano ao patrimônio público da União – crime qualificado. Pena: detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Crimes contra o patrimônio cultural – destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Pena: reclusão, de um a três anos, e multa.

Associação criminosa – associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena: reclusão, de um a três anos (pena aumenta se a associação é armada).

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito – tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena: reclusão, de 4a 8 anos, além da pena correspondente à violência.

Golpe de estado – Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena: reclusão, de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência.

