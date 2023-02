PF realiza operação contra extração ilegal de madeira em Terras Indígenas

Madeiras ilegais são retiradas da Terra Indígena Roosevelt e do Parque Aripuanã. Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Espigão D’Oeste (RO). PF realiza operação contra extração ilegal de madeira de Terras Indígenas em Rondônia

Uma associação criminosa, suspeita de envolvimento na extração ilegal de madeira de Terras Indígenas (TI) de Rondônia, foi alvo da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (10), durante a Operação Aferro.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Espigão D’Oeste (RO).

As madeiras ilegais são retiradas da Terra Indígena Roosevelt e do Parque Aripuanã. As áreas das duas TIs são espalhadas por Rondônia e Mato Grosso.

Durante as investigações, a PF descobriu que os suspeitos utilizavam rádios amadores de comunicação para se comunicar e evitar o flagrante, caso a polícia ou equipes de fiscalização estivessem próximas ao local.

Os investigados podem responder por furto, receptação, associação criminosa e atividade clandestina de telecomunicações.

