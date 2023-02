pfas,-17mila-siti-contaminati-in-europa:-la-denuncia-del-forever-pollution-project

Sono tristemente noti come “prodotti chimici per sempre” perché non si decompongono naturalmente. Sono i PFAS (sostanze perfluoro alchiliche), acidi molto forti usati in forma liquida, con una struttura chimica che conferisce loro una particolare stabilità termica e li rende resistenti ai principali processi naturali di degradazione. Utilizzati in tutto il mondo sin dagli anni cinquanta, sono impiegati per rendere resistenti ai grassi e all’acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio e detergenti per la casa. Non si degradano nell’ambiente e sono molto mobili, quindi possono essere rilevati in acqua, aria, pioggia, lontre e merluzzi, uova sode ed esseri umani, provocando diverse patologie, compreso il cancro e l’infertilità. È stato stimato che ogni anno i PFAS gravano sui sistemi sanitari europei per una spesa tra i 52 e gli 84 miliardi di euro.

Forever Pollution Project, una nuova maxi-inchiesta che riunisce 17 partner europei del mondo dell’informazione – da Le Monde a Süddeutsche Zeitung, da Politiken a The Guardian – ha individuato ben 17mila siti in tutta Europa che risultano contaminati da PFAS, tra cui oltre 2.100 hotspot, ovvero aree in cui la contaminazione raggiunge livelli considerati pericolosi per la salute delle persone esposte. Si tratta di numeri allarmanti che provengono da campioni prelevati in acqua, suolo o organismi viventi da scienziati e autorità dal 2003 a oggi. Sbarazzarsi di queste sostanze chimiche, una volta che hanno trovato la loro strada nell’ambiente, è particolarmente costoso (per l’operazione di bonifica si parla di decine di miliardi di euro). In diversi territori le autorità hanno già rinunciato decidendo di mantenere le sostanze chimiche tossiche nel terreno, perché non è possibile ripulirle.

#ForeverPollutionProject: A groundbreaking cross-country media investigation reveals more than 17,000 PFAS contamination sites around Europe. Our reaction: https://t.co/IOA2ATghqc

A thread #BanPFAS #ForeverChemicals pic.twitter.com/kyIhhHf9eD — Health and Environment Alliance (HEAL) (@HealthandEnv) February 23, 2023

I giornalisti hanno raccolto 100 set di dati e presentato dozzine di richieste FOIA (Freedom of Information Act, la “legge sulla libertà di informazione”) per costruire una mappa unica nel suo genere della contaminazione da PFAS in Europa.

Le emissioni di PFAS non sono ancora regolamentate nell’UE e solo pochi Stati membri hanno adottato dei limiti. “Tutti gli esperti PFAS che abbiamo intervistato – spiegano i fautori del Forever Pollution Project – erano fermamente convinti che le soglie fissate dall’UE per l’attuazione nel 2026 fossero troppo alte per proteggere la salute umana”.

Il progetto ha anche scoperto un ampio processo di lobbying per annacquare il proposto divieto PFAS a livello europeo.

Nel corso di diversi mesi di indagine sono stati selezionati oltre 1200 documenti riservati della Commissione europea e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), nonché centinaia di fonti aperte. Analizzando questi documenti, i giornalisti impegnati nel Forever Pollution Project intendono dimostrare come diverse aziende stiano cercando di esentare i loro prodotti dal divieto.

L’articolo PFAS, 17mila siti contaminati in Europa: la denuncia del Forever Pollution Project proviene da The Map Report.

pappa2200