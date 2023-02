Pfizer baby e pediátrica: entenda esquema de vacinação contra a Covid com a chegada de novas doses

Crianças a partir dos 6 meses até os 11 anos devem ser levadas às unidades de saúde para serem imunizadas. Secretaria da Saúde vai aplicar doses em postos de referência, sem necessidade de agendamento. Pfizer Baby é o imunizante utilizado para vacinar contra a Covid-19 bebês a partir de 6 meses

A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto (SP) confirmou a chegada de 26 mil doses da Pfizer baby e da Pfizer pediátrica para a continuidade da vacinação de crianças de 6 meses a 11 anos contra a Covid-19.

Segundo a Prefeitura, os imunizantes chegaram na última sexta-feira (3) e serão direcionados para dez unidades de saúde de referência, em diferentes regiões da cidade, para atender os públicos-alvos, sem necessidade de agendamento.

As vacinas são válidas tanto para quem ainda não tomou quanto para quem precisa tomar a segunda ou terceira aplicação. A cidade chegou a realizar a aplicação de doses no início do ano, mas ficou sem estoques do imunizante. No estado de São Paulo, ao menos 42 municípios estavam com essas vacinas em falta em meados de janeiro.

“A gente vem para sensibilizar a população, principalmente os pais para levarem suas crianças para a vacinação. É importante, é necessário. A gente estava em falta com essas vacinas. A gente não tinha recebido, agora chegou, e a nossa proposta é colocar unidades referências, pois sendo elas muito específicas a gente trabalha com unidades referências para Pfizer baby e para Pfizer pediátrica”, afirma a secretária municipal de Saúde Jane Aparecida Cristina.

A seguir, veja o que é preciso fazer para ter acesso às doses.

Quantas doses estão disponíveis no município?

Ao todo, Ribeirão Preto recebeu 26 mil doses das vacinas da Pfizer, assim divididas:

Pfizer baby (de 6 meses a 4 anos): 16 mil doses

Pfizer pediátrica (5 anos a 11 anos): 10 mil doses

UBDS Central em Ribeirão Preto, SP

Onde e quando as doses podem ser tomadas?

As vacinas ficarão à disposição a partir desta segunda-feira (6). Os pais deverão procurar as respectivas unidades de saúde de acordo com a idade da criança.

Pfizer baby: UBDS Central, no CSE Ipiranga, UBS Castelo Branco, UBS Simioni e UBS Jardim Marquesi

Pfizer pediátrica: UBS Jardim aeroporto, UBS Parque Ribeirão, UBS Campos Elíseos, UBS Santa Cruz e UBS Vila Recreio

Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura.

Qual intervalo necessário entre as doses?

Para quem já tomou a primeira dose, existe um intervalo mínimo para a segunda dose, de oito semanas. Quem passou desse tempo, por outro lado, deve seguir com o esquema vacinal normalmente.

“Vacina dada, vacina considerada. No caso da vacina da Covid, você tomou a primeira você não recomeça o esquema, você simplesmente dá continuidade ao esquema”, afirma Luzia Márcia Romanholi Passos, diretora do departamento de Vigilância em Saúde de Ribeirão Preto.

Qual é a cobertura contra a Covid em crianças de Ribeirão Preto?

A situação é considerada preocupante pelas autoridades de saúde. No público com idade entre 6 meses e 4 anos, apenas 50% das 38 mil crianças receberam a primeira dose.

Pela faixa que compreende crianças de 5 a 11 anos, a margem foi um pouco melhor, de 90%, com 50 mil vacinadas entre 56 mil. No entanto, a segunda dose de reforço atingiu somente 67%.

“Tivemos oito óbitos em Ribeirão Preto por Covid na faixa etária em menores de 9 anos. Então, é uma doença que, principalmente nas crianças muito pequenas, tem uma gravidade muito maior. É muito importante que os pais se atentem e até a gente vem falando da importância de todo mundo completar o esquema, de todo mundo tomar a vacina, porque realmente previne casos graves”, afirma Luzia.

