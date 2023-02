Pfizer bivalente contra Covid: veja como vai ser a vacinação em Ribeirão Preto e Franca, SP

Cidades já receberam as doses do imunizante e começam aplicação em público-alvo nesta semana. Em Ribeirão há necessidade de agendamento, mas em Franca, não. Covid-19: Ribeirão Preto e Franca começam vacinação com Pfizer bivalente

Divulgação

Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP) já receberam doses da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19 e iniciam a vacinação nesta semana.

Em Franca, as doses são aplicadas a partir desta segunda-feira (27) em 15 postos de saúde, das 8h às 19h.

Já em Ribeirão, o agendamento vai ser aberto pela internet na segunda e a vacinação ocorre na terça-feira (28) e quarta-feira (1º) em 37 locais.

A vacina bivalente protege contra a cepa original do coronavírus e contra subvariantes da variante ômicron. Veja, abaixo, informações da vacinação nas duas maiores cidades da região.

Quem pode se vacinar em Ribeirão Preto e Franca?

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em Ribeirão Preto, podem se vacinar moradores com 70 anos ou mais e que tenham recebido pelo menos duas doses anteriores de qualquer vacina contra Covid há quatro meses ou mais.

Em Franca, além dos idosos com as mesmas características, a vacina será aplicada em imunossuprimidos.

Onde se vacinar em Franca?

A vacinação ocorre das 8h às 19h nos seguintes postos de saúde:

Aeroporto 1

Aeroporto 3

Ângela Rosa

Brasilândia

Estação

Guanabara

Horto

Leporace

Paulistano

Paulista

Planalto

Progresso

Santa Terezinha

Santa Clara

São Sebastião

Como agendar a vacinação em Ribeirão Preto?

Em Ribeirão Preto, o agendamento no site da prefeitura vai ser aberto às 9h de segunda-feira. São 12 mil vagas disponíveis e os locais são informados no momento em que a pessoa agenda a dose.

Pacientes acamados dessa faixa etária poderão receber a vacina em casa, mas é preciso agendar pelo telefone 3977-1111 ou em alguma unidade de saúde próxima à residência.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre a região

pappa2200