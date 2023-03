PGM de Aracaju pede retomada das atividades em aterro sanitário por 90 dias

Segundo a PGM, a suspensão das atividades no aterro é decisão contrária à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Aterro sanitário interditado no município de Rosário do Catete (SE)

Anna Fontes/TV Sergipe

A Procuradoria Geral do Município de Aracaju (PGM) ajuizou, nesta terça-feira (28), uma ação de tutela de urgência no Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) para suspender a interdição do aterro sanitário, localizado no município de Rosário do Catete.

De acordo com a PGM, a medida visa retomar a prestação de serviços na capital, bem como atender ao devido processo legal a que estão sujeitos os processos administrativos e judiciais.

“Fomos surpreendidos com essa decisão da Adema, uma vez que toda a logística para a coleta e correta destinação de resíduos sólidos foi suspensa sem que a Prefeitura de Aracaju fosse comunicada para, então, buscar alternativas. A Prefeitura não tem condições de buscar outra estação de transbordo do dia para a noite, pois é uma grande logística. Por isso, pedimos a suspensão da paralisação das atividades no aterro pelo período de 90 dias, bem como que a Adema apresente o processo administrativo de concessão de renovação, pois esta foi concedida automaticamente, conforme prevê a legislação sobre licenças ambientais”, disse o procurador-geral de Aracaju, Sidney Amaral Cardoso.

Ainda segundo o procurador, a suspensão das atividades no aterro é decisão contrária à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Ele informou que nesta segunda (27), 20% da coleta não foi realizada na capital . “Na permanência dessa situação, é possível desencadear um problema de saúde pública, pois para onde serão destinados os resíduos residenciais, hospitalares e afins? O que desejamos é apenas ter conhecimento do processo administrativo e tempo hábil para a construção de uma logística alternativa segura ao meio ambiente e ao interesse público”, finalizou.

Lixo acumulado

Nesta terça-feira (28), o lixo se acumula pelas calçadas e vias de Aracaju. Segundo a prefeitura, 650 toneladas de resíduos da limpeza urbana são recolhidos diariamente. A gestão informou que aguarda da Adema orientações para a destinação e que está tomando as providências para uma solução rápida do problema. Disse ainda que solicitará à empresa esclarecimento detalhado da situação.

Lixo no Getúlio Vargas, Aracaju, 28 de março

Leonardo Barreto/g1

Entenda

Desde maio de 2022, o aterro estava funcionando sob liminar, depois que um parecer técnico da Adema apontou problemas que geram graves danos ao meio ambiente e à saúde da população.

O Relatório de Análise Ambiental da Adema aponta o descumprimento de condicionantes da licença que havia sido concedida, entre elas: a recepção de resíduos de construção civil; recebimento de resíduos sólidos por meio de empresas de transporte sem o devido licenciamento, e ainda a poluição do lençol freático.

A empresa que administra o aterro informou que vem tentando a renovação da Licença de Operação (LO) desde dezembro de 2020, sempre à disposição do órgão ambiental para as avaliações necessárias à emissão das certificações e licenças. Informou ainda que adota os mais rigorosos padrões de controle com a preservação do meio ambiente e destinação correta dos resíduos.

valipomponi