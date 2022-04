Philippe Poutou dans l’événementiel ! Ce travail surprenant qui l’attend après la présidentielle

Philippe Poutou est le candidat du Nouveau parti anticapitaliste à l’élection présidentielle. S’il s’est engagé dans cette élection, il sait également qu’il a peu de chances de la remporter. Selon les sondages, il serait crédité de 1 à 2% des voix. Alors, tout en menant sa campagne, il prépare aussi l’après-élection. En 2019, il avait été licencié de l’usine Ford de Blanquefort qui fermait, depuis il est au chômage. Mais sa situation pourrait changer d’ici quelques semaines, comme il l’a rapporté dans Libération, ce mercredi 6 avril, un article dont Télé-Loisirs se fait l’écho.

Philippe Poutou aurait de sérieuses pistes pour retrouver un travail : “Si tout va bien, j’ai une promesse d’embauche à la mi-mai”, indique-t-il dans les colonnes du quotidien. Le candidat à l’élection présidentielle n’a pas souhaité en dire plus sur le sujet, il a simplement précisé qu’il s’agissait d’un poste “dans la culture, dans le milieu du spectacle, du cinéma”. Et d’ajouter : “Il me tarde de commencer”. Il prend ce nouveau travail comme un “défi de plus dans un secteur en crise”.

Philippe Poutou, pas tendre avec les autres candidats à l’élection présidentielle

En attendant de prendre son nouveau poste, Philippe Poutou poursuit sa campagne électorale et multiplie les interventions médiatiques afin de faire connaître son programme. Il n’hésite pas non plus à clasher ses adversaires comme Emmanuel Macron, qui a refusé de participer à l’émission Élysée 2022. Mais aussi Eric Zemmour que le candidat du NPA, dans cette même émission, n’a pas hésité à traiter de “fasciste raciste, qui est accusé d’agressions sexuelles”.

