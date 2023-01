philips-anuncia-novo-corte-de-6-mil-postos-de-trabalho

A “difícil, mas necessária redução da força de trabalho”, acontecerá até 2025, anunciou em um comunicado o CEO da empresa, Roy Jakobs. Logo da Philips é visto na fachada da sede da empresa, em Amsterdam, na Holanda

Eva Plevier/Reuters

A empresa holandesa Philips, fabricante de aparelhos médicos, anunciou nesta segunda-feira (30) um corte de 6 mil postos de trabalho em todo o mundo, após as 4 mil demissões anunciadas em outubro do ano passado.

O anúncio foi motivado por novas perdas causadas por um grande recall de respiradores com defeito de fabricação.

A “difícil, mas necessária redução da força de trabalho”, acontecerá até 2025, anunciou em um comunicado o CEO da empresa, Roy Jakobs.

“O ano de 2022 foi muito difícil para a Philips e nossos acionistas. Estamos tomando medidas firmes para melhorar nossa eficácia e a aumentar o rendimento com urgência”, declarou Jakobs.

A empresa, com sede em Amsterdã, anunciou perdas líquidas de 105 milhões de euros (114 milhões de dólares) no quarto trimestre de 2022 e de EUR 1,605 bilhão no conjunto do ano passado, em grande parte devido ao recall dos respiradores.

Em 2021, a Philips anunciou um recall em todo o mundo dos aparelhos para tratar pessoas que sofrem de apneia do sono e agora enfrenta uma série de ações judiciais nos Estados Unidos.

Philips tomou a decisão drástica porque os pacientes corriam o risco de sofrer “possíveis efeitos tóxicos e cancerígenos” caso inalassem ou tragassem pedaços da espuma absorvente de som degradada dos dispositivos.

Ufficio Stampa