Phoebe Dynevor di Bridgerton fidanzata? Lui non è il Duca di Hastings ma l’ex di Ariana Grande

In Bridgerton la giovane Daphne trova l’amore nel Duca di Hastings, ma nella realtà chi c’è al fianco di Phoebe Dynevor, protagonista della popolare serie Netflix? Dopo la grande fama raggiunta grazie al personaggio, l’attrice britannica 25enne è finita immancabilmente nel mirino del gossip e secondo il Sun avrebbe un boyfriend. I fan si mettano il cuore in pace: non si tratta di Regé Jean Page, l’attore di Bridgerton, con cui i rapporti sono puramente amichevoli e professionali e che comunque è impegnato con una donna di nome Emily Brown, bensì del comico americano Pete Davidson.

Chi è Pete Davidson

Classe 1993, Pete Davidson è nel cast dello storico show televisivo Saturday Night Live. Newyorchese di Staten Island, è figlio di un pompiere morto l’11 settembre. Oltre a una carriera già lunga nei programmi comici americani, è apparso come attore in diversi film e serie tv tra cui Il re di Staten Island, Brooklyn Nine-Nine e The Rookie e sarà anche nell’attesissimo The Suicide Squad. Ha un ricco carnet di ex fidanzate illustri. La relazione più nota è stata quella con Ariana Grande, con cui si era addirittura parlato di nozze. Inoltre, ha frequentato la comica Carly Aquilino, l’attrice e scrittrice Cazzie David, due star del cinema come Margaret Qualley e Kate Beckinsale (che ha 20 anni più di lui) e la modella Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford.

Il gossip su Phoebe Dynevor e Pete Davidson

Una fonte vicino al comico americano ha confermato la relazione al The Sun: “Pete è un vero seduttore ma ha occhi solo per Phoebe, che è ovviamente bella e talentuosa. Si godono la reciproca compagnia, anche se non si conoscono da molto. Il fatto che sia volato fino al Regno Unito dimostra quanto sia interessato“. Davidson avrebbe infatti lasciato New York per raggiungere la Dynevor a Manchester e stare con lei. I due si sarebbero conosciuti nella Grande Mela a febbraio, per un viaggio di lavoro di lei. “Pete ha viaggiato per 3.300 miglia per visitare Phoebe e la scorsa settimana sono stati visti insieme vicino a casa di lei nel nord di Londra e di nuovo ad Altrincham, Greater Manchester, dove è cresciuta“, scrive il tabloid britannico.