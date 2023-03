Piano ferie estive Personale ATA a.s. 2022/2023, norme e criteri. Predisporlo per garantire l’organizzazione del servizio e le esigenze personali

Al fine di predisporre un’adeguata organizzazione e copertura del servizio è utile che ciascuna istituzione scolastica pensi, a priori, a definire e poi attuare, in maniera consequenziale, un piano ferie. Piano che verrà predisposto dal DSGA ed autorizzato dalla Dirigente Scolastica. Per rendere più funzionale la cosa sarebbe auspicabile che, dipendenti e dirigente, siano messi nelle condizioni di conoscere il Piano in tempi ragionevoli: da un lato a garanzia dell’organizzazione del servizio e, dall’altro, cosa di importanza decisiva per i dipendenti, per permettere loro di organizzare, con congruo anticipo, le ferie personali estive e, più ancora, di programmarle con la famiglia.

