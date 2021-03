Piano nazionale di ripresa, 46 ex sindaci scrivono a Draghi: c’è anche Massimo Cialente PNRR

Piano nazionale di ripresa, 46 ex sindaci scrivono a Draghi: c’è anche Cialente PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza: 46 ex sindaci scrivono al premier Draghi. L’appello: “Coinvolgere i Comuni nella stesura del Piano per una vera ripresa”. PNRR, Piano nazionale di ripresa: 46 ex sindaci scrivono al premier Draghi per lanciare un appello: “Coinvolgere i Comuni nella stesura del Piano”. Tra i firmatari anche l’ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente.

46 ex sindaci italiani scrivono al presidente del Consiglio Mario Draghi per esprimere la loro preoccupazione in vista della stesura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che dovrà essere consegnato a Bruxelles entro la fine del prossimo mese di aprile. “Il nostro timore – esordiscono gli ex amministratori – è che la filiera della ‘Governance istituzionale’ italiana non sia all’altezza della condivisione e coesione richieste per una scrittura e un’applicazione coerente ed efficace del Piano. Troppe volte abbiamo visto negli ultimi anni, anche quando eravamo protagonisti della vita pubblica delle nostre città, i Comuni che non si confrontano fra loro, le Regioni che non dialogano con le Città Metropolitane e che ad ogni occasione, spesso fittizia, si distinguono dalle indicazioni del Governo Nazionale. Per non dire dei piccoli Comuni abbandonati a se stessi, senza risorse né tecniche, né economiche, per la cancellazione, colpevole, di un Ente di Area Vasta”.

