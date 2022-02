Pianosa cerca abitanti. Parole d’ordine: natura, cultura e sostenibilità

Voglia di rinascita? Voglia di rimettersi in gioco, affacciati sul mare, a contatto con una natura tra le più spettacolari del Mediterraneo, pronti a lavorare nel pieno rispetto della sostenibilità e della cultura? Sono decine le telefonate e le mail al Comune di Campo nell’Elba, per avere informazioni sul progetto di ripopolamento. Già 50 le candidature avanzate (su un totale di 100, per il momento). I𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐄𝐥𝐛𝐚 ha 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚to 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬𝐚 𝐚𝐥 𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐑𝐢𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐳𝐚 con il progetto “𝐏𝐢𝐚𝐧𝐨𝐬𝐚 𝐑𝐞𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡”, 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐧𝐚𝐬𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐛𝐨𝐫𝐠𝐨 𝐚𝐛𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐞𝐥𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐓𝐨𝐬𝐜𝐚𝐧𝐚. “Pianosa è la candidata ideale per il bando dedicato alla rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati”, ha commentato il sindaco e architetto Davide Montauti. Ventuno interventi, un finanziamento di 20 milioni di euro e l’obiettivo di creare le condizioni per riportare sull’isola una comunità residente e rendere Pianosa un esempio virtuoso di riferimento, a livello nazionale e internazionale di sviluppo eco-sostenibile.

Oggi nell’isola di Pianosa, a sud dell’Elba, il tempo si è fermato al 1997, anno in cui il carcere di massima sicurezza costruito oltre un secolo prima fu definitivamente dismesso, e i pochi abitanti dell’isola lì impiegati l’abbandonarono per sempre nel giro di pochi giorni. Il progetto metterà a disposizione i fondi del PNRR per far rivivere il borgo non solo nella stagione estiva, ma tutto l’anno: con attività culturali, ambientali, escursionistiche, lavorative e di inclusione sociale. Ci saranno interventi volti al riuso sostenibile e innovativo del patrimonio architettonico, il risparmio energetico e l’utilizzo diffuso delle energie rinnovabili. Pianosa potrebbe essere il primo esempio di isola italiana che riesce a raggiungere l’autonomia energetica da fonti rinnovabili (tutti gli altri tentativi sono bene o male falliti), grazie a questi fondi. Il concetto di sostenibilità sarà applicato anche per lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e il riutilizzo di acque reflue e piovane e per la gestione e lo sviluppo delle risorse agricole – biologiche – e forestali. Un esempio? “Il muro carcerario fatto costruire negli anni ’70 dal Generale Dalla Chiesa – spiega Montauti – potrebbe essere in parte recuperato e trasformato per diventare fonte di produzione di energia pulita attraverso pannelli fotovoltaici che coprirebbero il fabbisogno della comunità residente”. Insomma, si vuole trasformare un simbolo di divisione, e reclusione, in un simbolo di rinascita e sviluppo sostenibile. Tra i ventuno interventi previsti, c’è poi il recupero di edifici abbandonati per realizzare un albergo diffuso; la creazione di sale convegni, aule didattiche e un centro di attività culturali all’interno di Forte Teglia, uno degli edifici più importanti e suggestivi dell’isola. Ancora, si vogliono recuperare i vecchi spacci che affacciano sul Piazzale delle Barriere, che diventerà un mercato di prodotti bio a marchio Pianosa; mentre la “Caserma Bombardi” sarà ristrutturata e rivisitata per accogliere il personale impegnato nelle varie attività lavorative sull’isola. Una volta conclusa la valorizzazione del Borgo, la ex Caserma potrà essere utilizzata anche a fini didattici per scolaresche. Importanti gli interventi previsti sull’acquedotto, sulla rete fognaria, sul sistema di depurazione e su quello di illuminazione pubblica, sulla messa in sicurezza del porto, sulla viabilità e gli arredi urbani e anche per la connettività.

Gli immobili abbandonati non ricompresi in questo primo Piano di Riqualificazione, sono principalmente unità abitative che, a seguito della riqualificazione del borgo, potranno essere riutilizzate da chi vorrà trasferirsi stabilmente sull’isola tramite affidamento dell’immobile per un periodo non inferiore a 30 anni, con l’impegno della necessaria ristrutturazione a proprio carico. Nella proposta previsti anche interventi di restauro del muro merlato e della porta del Porticciolo e la realizzazione o il rifacimento di alcuni tratti di muri di contenimento conservando lo stile eclettico e originale di chi li fece realizzare nell’800: il direttore del carcere e architetto Leopoldo Ponticelli. “Per Pianosa proponiamo un modello di sviluppo sostenibile a emissioni zero che prevedrà un primo insediamento di circa 100 persone residenti, attive in tre settori: agricoltura biologica, polo didattico e scientifico e turismo contingentato”, prosegue il sindaco. Per realizzare questi obiettivi l’amministrazione lavorerà con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il Demanio e l’Associazione “Amici di Pianosa”. Il loro contributo è e sarà determinante per il futuro dell’isola. Laboratorio all’aperto e centro studi permanente, tramite accordi con le Università, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e multimediali. Pianosa potrebbe diventare un modello sperimentale per la gestione della Transizione ecologica, legata alle nuove tecniche di agricoltura biologica.

La firma del Protocollo d’Intesa per l’acquedotto, il progetto Pon inclusione, il finanziamento del Ministero Beni Culturali per la realizzazione del Parco Archeologico, la creazione del Museo delle Scienze geologiche ed Archeologiche all’interno della ex Direzione del Carcere, il restauro della Villa dell’Agronomo ma per la rinascita del borgo ci vogliono i fondi del PNRR”. Qui tutte le info per far parte del progetto.

L’articolo Pianosa cerca abitanti. Parole d’ordine: natura, cultura e sostenibilità proviene da The Map Report.