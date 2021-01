piatti-healthy e-ricchi-di-gusto-con-i-piccoli-elettrodomestici

Alimentazione detox e dieta sono le parole d’ordine per rimetterci in forma dopo gli eccessi delle feste. Allenamento e cucina healthy ci permettono di perdere i chili di troppo e riacquistare la silhouette messa a dura prova dagli eccessi natalizi.

L’attività fisica all’aperto o in casa sta trovando sempre più sostenitori, mentre la cucina sana è vista da molti come qualcosa priva di sapore. In realtà mangiare senza grassi non vuol dire preparare ricette senza gusto e difficili da realizzare.

Per appagare il nostro appetito senza conseguenze sulla salute, la scelta degli ingredienti di stagione, le dosi giuste e proporzionate e l’aiuto degli elettrodomestici adatti, ci regaleranno pranzi e cene gourmet. Con un po’ di creatività e l’aiuto di eBay.it, l’online commerce in cui si vende e si compra, avremo a disposizione tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno per piatti salutari e gustosi.

La centrifuga per succhi ricchi di vitamine

Dopo una sessione di allenamento, una bella centrifuga è perfetta per dissetarci e reintegrare i sali minerali persi. L’elettrodomestico sminuzza frutta e verdura per separare la parte solida da quella liquida sfruttando la forza centrifuga. Frutta secca, fresca o anche le verdure saranno la base delle nostre ricette per un risultato delizioso e ricco di tutti quei principi nutritivi che ci servono.

Un carico di energia con l’estrattore

Iniziare la giornata con il giusto carico di energia è il modo migliore per portare a termine i nostri impegni, un buon succo preparato con l’estrattore è la scelta giusta. A differenza della centrifuga, i vegetali e la frutta vengono spremuti e non sminuzzati garantendo un succo pieno di nutrimenti. Il sistema di estrazione a freddo è lento e quindi non scalda gli ingredienti, mantenendo tutti i principi che diventeranno i nostri alleati per una regime alimentare sano e gustoso.

Smoothies e frappé per una pausa salutare con il frullatore

Resistere ai languorini e non mangiare snack è possibile se decidiamo di preparare un gustoso smoothie o un delizioso frappé direttamente a casa con l’aiuto del frullatore. L’apparecchio permette di dare libero sfogo alla nostra fantasia e alle nostre abilità culinarie realizzando succhi e bevande con frutta e verdura. Per una dieta detox possiamo scegliere su eBay.it, il marketplace in cui si vende e si copra il modello che risponde meglio alle nostre esigenze. Perfetto per frullati, il modello ad immersione è l’aiuto in più in cucina se non resistiamo a zuppe, creme e vellutate, che uniscono sapore e benefici nutrizionali.

Piatti deliziosi con la vaporiera

Quando si parla di cibi cotti al vapore, molti pensano a ricette noiose e insapore. In realtà si possono realizzare piatti saporiti anche con questo tipo di cottura e la vaporiera è l’elettrodomestico adatto per la loro preparazione. Permette infatti, di cuocere gli ingredienti senza raggiungere temperature troppo elevate assicurando il mantenimento delle vitamine che con una cottura tradizionale potrebbero andare perse. Inoltre, la vaporiera mantiene intatto il gusto degli alimenti che rimangono saporiti, basta aggiungere spezie ed erbe aromatiche e resistere sarà davvero difficile.

Yogurt fatto in casa con la yogurtiera

Quando si è a dieta bisogna seguire un regime alimentare sano che nello stesso tempo rafforzi il sistema immunitario e lo yogurt ha in sé i fermenti lattici vivi ideali per proteggere il nostro intestino. Realizzarlo in casa e avere un prodotto sano e controllato è semplicissimo se decidiamo di acquistare su eBay.it, l’E-commerce in cui si vende e si compra, la yogurtiera. Con questo elettrodomestico avremo lo yogurt direttamente nei vasetti, pronto per essere gustato. Il risultato? Un prodotto sano, privo di conservanti, ma soprattutto che rispecchia in pieno i nostri gusti: intero, magro, con latte di riso o aromatizzato, spetta solo a noi scegliere quello che ci piace di più e fare uno spuntino con un delizioso “dessert”.

Peccati di gola sani con la friggitrice ad aria

Resistere alla frittura è quasi impossibile, e quando siamo a dieta diventa ancora più complicato. Patatine e supplì possono comunque essere inseriti nella nostra alimentazione anche se abbiamo deciso di intraprendere un percorso detox. La friggitrice ad aria è l’ideale per mangiare i nostri piatti preferiti ma in versione light. Basta un solo cucchiaio di olio e grazie all’aria calda che viene fatta circolare all’interno dell’apparecchio avremo alimenti croccanti e privi di grassi all’esterno e morbidi all’interno. In questo modo i piccoli peccati di gola saranno healthy e gustosi.