Felipe Ferreira dos Santos, de 18 anos, acertou 44 questões na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Piauiense quase gabarita matemática no Enem e recomenda equilíbrio entre lazer e estudos: ‘nunca virei zumbi estudando’

Arquivo Pessoal

‘Me surpreendeu’, declarou o estudante Felipe Ferreira dos Santos, de 18 anos, sobre a nota 985,7 que conquistou na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Boletins com os resultados foram divulgados na última quinta-feira (9), de forma antecipada.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Neste domingo (12), o g1 conversou com Felipe, que revelou ser apaixonado pela área desde a infância. Ele coleciona pelo menos 13 medalhas das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas (Obmep); Astronomia e Astronáutica (Oba); e Nacional de Ciências (ONC).

Piauiense quase gabarita matemática no Enem e recomenda lazer durante preparação: ‘nunca virei zumbi estudando’

Arquivo Pessoal

Em 2022, no entanto, o rapaz optou por focar no aprendizado e desenvolver habilidades de disciplinas como história, filosofia e sociologia, nas quais apresenta mais dificuldades. Diariamente, ele dedicava cerca de 10 horas aos estudos.

Ressaltou, contudo, que o equilíbrio entre horários de preparação e momentos de lazer foi fundamental para o bom desempenho. Frequentemente, ele reservava tempo para praticar exercícios físicos e assistir filmes e séries.

“Decidi apenas lapidar a matemática. Meu estudo pra disciplina foi baseado em resolver simulados aos domingos, na escola. Durante a semana, só tirava dúvidas de amigos, resolvia uma questão ou outra que eles pediam”, contou.

“Sempre achei que uma rotina fixa acaba desgastando a pessoa. Então não sou a favor de pesquisar ou buscar métodos de estudo específicos, porque cada pessoa tem os parâmetros dela, a vida dela. Nunca fui um cara que virava zumbi estudando até tarde, sempre preservei minha saúde mental e a eficiência nos meus estudos”, destacou.

LEIA TAMBÉM

NÃO GOSTA DE ESCREVER: estudante do Piauí ‘bate na trave’ da nota máxima na redação do Enem pela 4ª vez: ‘acho chatão’

NOTA MIL: jovem do PI nota 1000 na redação do Enem ficou cinco meses sem celular: ‘ajudou a me concentrar melhor’

NA TRAVE: estudantes se aproximam de nota máxima no Enem e sonham com aprovação em medicina no PI: ‘horas de estudo e noites mal dormidas’

Piauiense quase gabarita matemática no Enem e recomenda lazer durante preparação: ‘nunca virei zumbi estudando’

Arquivo Pessoal

Na escola em que concluiu o ensino médio, o estudante possuía bolsa integral. Fez o Enem pela primeira vez como treineiro, em 2021. Agora, sonha em conquistar vagas nos cursos de engenharia civil e medicina.

Felipe também teve bons resultados nas outras áreas do Enem. Na redação, por exemplo, tirou 960.

📲 Confira as últimas notícias do g1 Piauí

📲 Acompanhe o g1 Piauí no Facebook, no Instagram e no Twitter

VÍDEOS: Assista às notícias mais vistas da Rede Clube

pappa2200