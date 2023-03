Piazza Grande a Modena è un tappeto colorato contro la violenza alle donne

Modena, 12 marzo 2023 – E’ un tappeto multicolore il sagrato di piazza Grande. Il colpo d’occhio è meraviglioso: sono infatti quasi quattromila le coperte che da questa mattina ricoprono la piazza e che saranno messe in vendita per una raccolta fondi benefica in favore della Casa della donne.

L’impresa è nata dalla collaborazione del gruppo Fili di vita, composto da donne modenesi, con l’associazione di volontariato bresciana Viva Vittoria che, fin dal 2015, ha promosso e realizzato progetti analoghi in varie città. L’iniziativa è stata realizzata da donne, soprattutto, ma anche da uomini e da studenti e studentesse, non solo modenesi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Casa delle donne contro la violenza di Modena attraverso la vendita a offerta libera (partendo da una base fissa di 20 euro) delle coperte realizzate che avverrà, appunto, oggi nell’ambito del programma di iniziative per la Giornata internazionale della donna.

Dall’alba di oggi è iniziata la catena umana per allestire piazza Grande con le coperte, alla quale partecipano anche le assessore Grazia Baracchi, Roberta Pinelli e Ludovica Carla Ferrari. Le coperte sono a disposizione del pubblico per la raccolta fondi. Nel programma anche l’esibizione del coro Le dinamiche e del gruppo musicale Women for women (alle 14.30). La chiusura dell’evento è prevista per le 18.30.

I quadrati, circa 16 mila, ognuno dei quali misura 50 centimetri per lato, sono stati uniti a quattro a quattro in coperte da un metro per un metro e cuciti dalle volontarie con un filo rosso, simbolo del no alla violenza così da formare le migliaia di coperte necessarie a ricoprire Piazza Grande. I quadrati sono stati firmati per attestare il proprio ‘No alla violenza sulle donne’.

Vittorio Rienzo