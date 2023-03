Picada de aranha com veneno mortal achada em casa de SC também pode levar à necrose do pênis, diz biólogo

Veneno do aracnídeo pode causar ereção espontânea e não desejada e, por consequência, morte das células do órgão. Indicação é procurar ajuda médica, já que peçonha pode levar à morte da vítima. Aranha-armadeira capturada dentro de casa em SC

Christian Raboch

O veneno na aranha-armadeira, espécie capturada dentro de uma casa em Vitor Meireles, no Vale do Itajaí no sábado (4), pode causar necrose do pênis, conforme o biólogo Christian Raboch. Isso ocorre porque o veneno desse aracnídeo pode provocar ereção espontânea não desejada, chamada de priapismo.

“Neste veneno, várias toxinas atuam com atividade diferente. Por isso, quando um humano é picado por essa aranha, podemos observar diversos sintomas, incluindo priapismo, uma condição na qual o pênis fica ereto continuamente”, disse o biólogo.

Compartilhe no Whatsapp

Compartilhe no Telegram

Por causa disso, pode ocorrer a necrose, ou seja, a morte das células do órgão.

Capturada dentro de casa, aranha-armadeira foi solta em área de mata

Christian Raboch

“A pessoa tomou a picada, ela vai ter muita dor no local e ela pode ter o priapismo, que é aquela ereção, no caso dos homens. Isso é só um sintoma, não é toda pessoa que vai ter esse priapismo. Mesmo assim, a pessoa, se ela não tratar, e dependendo da imunidade e onde foi picada, a aranha-armadeira, o veneno dela, a peçonha, é superpotente, então pode levar à morte da pessoa, se ela não procurar ajuda médica”, explicou Raboch.

O biólogo esclareceu que a picada da aranha-armadeira causa dor imediata e intensa, com poucos sinais visíveis no local. Raramente pode ocorrer agitação, náuseas, vômitos e diminuição da pressão sanguínea.

O risco de vida para a vítima vai depender da quantidade de veneno, sistema imunológico da pessoa e do local da picada, como já ocorre com as serpentes.

Ainda segundo Raboch, a aranha-armadeira pode ser confundida com a aranha-lobo, que é comum em residências e também é conhecida como aranha-de-jardim.

Aranha-lobo

Vinícius Rodrigues/Arquivo Pessoal

Captura em Vitor Meireles

A aranha-armadeira capturada em Vitor Meireles tinha cerca de 10 centímetros e foi devolvida à natureza em uma área afastada e sem residências próximas, informaram os bombeiros voluntários.

Conforme o biólogo Christian Raboch, a espécie tem veneno mortal. Além disso, pode saltar até 40 centímetros de distância quando se sente ameaçado.

O animal é do gênero Phoneutria e uma das aranhas mais venenosas do mundo, informou Raboch. Por ser comum em ambientes próximos de florestas, segundo o biólogo, o ideal é que proteções e isolantes sejam usadas em janelas e embaixo de portas.

Mamãe aranha-lobo carrega dezenas de filhotes nas costas: ‘É proteção para eles’

Menina de 4 anos morre por choque elétrico e polícia investiga caso

Aranha-armadeira

Bombeiros de Vitor Meireles/Divulgação

O que fazer se for picado por uma aranha-armadeira

Ao fazer o resgate do animal, o socorristas do município de Vitor Meireles divulgaram uma nota com os cuidados ao se fazer após ser picado pela aranha (leia abaixo).

Lave o local com água e sabão;

Procure um serviço médico urgente;

Mantenha o local da picada elevado;

Use uma compressa morna para aliviar a dor;

Se possível, faça foto da aranha para facilitar o processo de identificação.

Onde ligar

Entre em contato com os Bombeiros (193) ou com a Polícia Ambiental da sua cidade (190);

Em caso de acidente com serpente, entre em contato com o Samu (192), os Bombeiros (193) ou se dirija ao hospital público mais próximo;

Em caso de dúvidas ou orientações sobre procedimentos de primeiros socorros, ligue para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina (CIATox/SC), pelo telefone: 0800 643 5252.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vittorio Ferla