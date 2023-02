Picadas de escorpião crescem 21,9% em Américo; saiba como evitar aparecimento e acidentes

Clima chuvoso e de calor ajuda no aparecimento dos animais peçonhentos. Neste ano, 6 pessoas já foram picadas e 22 vistorias realizadas pela prefeitura. Picada do escorpião amarelo é perigosa

O número de picadas de escorpião em Américo Brasiliense (SP) cresceu 21,9% em 2022, em relação a 2021, subindo de 41 para 50 registros, segundo a prefeitura.

Em 2021, a administração municipal fez 433 vistorias e, em 2022, foram 198. Neste ano, 6 pessoas já foram picadas e 22 vistorias realizadas. (veja abaixo como evitar o aparecimento dos animais peçonhentos).

Como evitar picadas e aparecimento de escorpiões?

verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;

limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;

mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;

evite que lençóis toquem o chão;

feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;

use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques.

“Os fatores climáticos, com fortes chuvas e calor intenso, têm propiciado bastante risco à população. Esse volume de água correndo para a rede de esgoto tem aumentado as picadas de escorpiões”, disse o coordenador de serviços de Américo, Ronaldo Franco.

O Ministério da Saúde não recomenda a utilização de produtos químicos (pesticidas) para o controle de escorpiões. Os produtos, além de não possuírem eficácia comprovada até o momento, podem fazer com que eles deixem seus esconderijos, aumentando a chance de acidentes.

O que fazer em caso de picada?

A recomendação é ir imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. Se possível, faça uma foto para identificação da espécie, permitindo assim uma avaliação mais eficaz sobre a gravidade do acidente.

É importante lembrar que não é em todo caso de acidente que o soro antiveneno (antiescorpiônico) será indicado, e apenas o profissional de saúde poderá fazer essa avaliação. É importante limpar o local da picada com água e sabão pode ser uma medida auxiliar, desde que não atrase a ida ao serviço de saúde.

Se possível, capture o animal com um pote plástico. “Corra para a unidade de saúde o mais breve possível. Para o pessoal do pronto-atendimento ter noção do que aconteceu e dar o início do atendimento ou realocar na unidade de ponto estratégico na regional”, disse Franco.

No caso de picadas em crianças, a dor vai se potencializar e pode se tornar irreversível. “É fundamental procurar uma unidade de saúde imediatamente”.

