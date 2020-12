Piccola e incantevole, oggi una delle più belle di Ballando con le stelle: chi è?

Questa bellissima bimba dai capelli biondi è oggi una delle ballerine più apprezzate di Ballando con le Stelle. Ecco di chi si tratta.

Bionda e bellissima: la star di Ballando con le Stelle Lucrezia Lando

La bambina ritratta in foto è la splendida Lucrezia Lando, ballerina professionista del celebre show Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Lucrezia nasce a Vicenza il 10 dicembre del 1998. La sua passione per la danza sboccia subito e a soli 10 anni inizia a ballare. La ballerina ha studiato molto per approdare negli Studi Rai, ed ha subito anche dei no, durante alcune selezioni, come accade a chi fa gavetta del resto! E’stata infatti scartata ai casting per Amici di Maria De Filippi, ma Milly Carlucci vedendo in lei un potenziale altissimo e una forte presenza scenica, l’ha voluta nel suo team. Oggi è una delle professioniste più apprezzate dal piccolo schermo.

Lucrezia Lando: star dei social

La bellissima ballerina di Ballando con le Stelle è una delle beniamine del pubblico del programma. Una vera professionista che regala emozioni forti al pubblico, con ogni sua performance. Ma, Lucrezia riscuote un certo successo anche su Instagram, dove grazie a foto bellissime, si accaparra migliaia e migliaia di like. Eccola splendida in questo scatto, capelli mossi e sguardo felino, la sua foto ha fatto il giro del web. Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, sappiamo che ha una relazione con Marco De Angelis. Inizialmente hanno mantenuto il riserbo circa la relazione per una questione di privacy, poi hanno ammesso di essere innamorati. La loro storia procede serena e i due hanno in cantiere progetti importanti, come una convivenza e poi chissà, un matrimonio.

