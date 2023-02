Pichetto Fratin sull’emergenza siccità: “Si valuta la nomina di un commissario per l’acqua”

Per fronteggiare l’emergenza siccità in diverse aree del nostro Paese, il governo sta valutando la nomina di un commissario che abbia tutti i poteri sulla gestione dell’acqua. Se ne parlerà questa settimana al Consiglio dei Ministri. È quanto ha annunciato il ministro Gilberto Pichetto Fratin a Vercelli per l’inaugurazione della 44° Fiera in Campo, la manifestazione agricola che da ormai 40 anni anima la campagna vercellese.

“Abbiamo il 50% della neve che dovrebbe esserci sulle montagne, e siamo a meno della metà dei livelli di fiumi e laghi”, ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. “Serve un ragionamento integrato, che significa avere acqua da bere, acqua per irrigare e per produrre energia. Questo governo ha intenzione di presentare un piano idrico nazionale“.

Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, anch’egli presente alla Fiera in campo, ha aggiunto: “Un ragionamento a 360° gradi sulla gestione dell’acqua va fatto con un commissario super partes, che non arrivi dall’altra parte dell’Italia, e che abbia pieni poteri e dica a Regioni ed enti: serve acqua, aprite le dighe”.

Sull’eventualità di possibili razionamenti dell’acqua, Pichetto Fratin ha detto: “Può anche darsi che su alcuni territori sia fondamentale arrivare a questo”. Al momento, ha precisato il ministro, non c’è “nessuna decisione di razionamento, ma io credo che dopo un giro di confronto con tutti i grandi consorzi che gestiscono le dighe, con i gestori del sistema idrico integrato nazionale, si debbano tirare le somme e può anche darsi che su alcuni territori sia fondamentale arrivare a questo”.

“Certamente ci sono dei rischi sulla produzione idroelettrica”, ha aggiunto, “perché se le dighe non sono in grado di far scendere l’acqua, la ruota non gira. Già l’anno scorso abbiamo avuto qualche riduzione e speriamo che si riescano a riempire le dighe nei prossimi due, tre mesi, visto che qualche pioggia dovrebbe esserci, altrimenti ci sarebbero delle conseguenze”. E fra queste una riguarda l’energia che “importiamo dalla Francia da fonte nucleare, e la Francia ha anche un piano di spegnimento di alcune centrali” per “carenza d’acqua” che serve per i raffreddamenti mentre sull’idroelettrico ha osservato che “naturalmente la valutazione da farsi è quella di mettere in atto una serie di azioni per riempire le dighe il più possibile”.

Vittorio Ferla